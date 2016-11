En død og en hardt skadet etter mulig knivstikking i Narvik

Saken oppdateres.

To personer var hardt skadet da politiet kom til et ulykkessted ved Skjombrua i Narvik like etter 17.30-tiden tirsdag.

Politiet mener at skadene trolig er påført med stikkvåpen, opplyser politiet i Nordland i en pressemelding.

Politiet opplyser at en av de skadede er fløyet til sykehus med ambulansehelikopter, mens den andre ble bekreftet omkommet på stedet.

Fra pressemeldingen går det frem at det ble gitt livreddende førstehjelp.

Politiet har ingen opplysninger om tilstanden til personen som ble fløyet til sykehus.

Videre opplyser politiet at en gjerningsperson forlot stedet med en stjålet bil. Bilen er en grå Citroen C5 med registreringsnummer YN54193.

De ber om opplysninger ved observasjon av bilen, men ber folk om å ikke ta kontakt med føreren.

Av taktiske grunner ønsker ikke politiet å gå ut med ytterligere informasjon om gjerningsperson og modus.

Har du tips til politiet kan de kontaktes på telefonnummer 77 04 36 00 eller 02800.