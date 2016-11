En drept og en hardt skadet etter mulig knivstikking i Narvik

Politiet i Nordland valgte å bevæpne seg etter hendelsen. De er tydelige på at gjerningspersonen kan anses som farlig og ba folk om å ikke kontakte ham.

Like før klokken 21 tirsdag kveld meldte den antatte gjerningspersonen seg på politistasjonen i Narvik.

– Vedkommende blir avhørt så fort som mulig, skriver politiinspektør Steffen Ravnåsen i en pressemelding.

Bakgrunnen for politijakten var at nødetatene ved 17.30-tiden tirsdag rykket ut til det som var antatt å være et ulykkessted, ved Skjombrua rundt 20 kilometer sør for Narvik sentrum.

Politiet hadde fått melding om at en bil hadde kræsjet i en fjellvegg.

– Da patruljen kom til stedet viste det seg at to personer var hardt skadet, formentlig med et stikkvåpen, opplyser politiet i Nordland i en pressemelding.

Politiet ønsker tips om bil YN54193, grå Citroen C5. Ta IKKE kontakt med fører: Ring 02800. Bilen ble sjålet på stedet - eier ikke involvert — Midtre Hålogaland (@politiMHPD) November 1, 2016

Forsøkte livreddende førstehjelp

Politiet opplyser at en av de skadede er fløyet til sykehus med ambulansehelikopter, mens den andre ble bekreftet omkommet på stedet.

Fra pressemeldingen går det fram at det ble gitt livreddende førstehjelp på stedet.

Fra UNN opplyses det at en person har ankommet sykehuset i Narvik.

– Det er snakk om en mannsperson, tilstanden er ustabil og uavklart per nå, sier pressevakt Per Kristian Johansen til Fremover.

Stjal bil på stedet

Politiet opplyser at gjerningsmannen stakk fra stedet i en stjålet bil.

De ba da folk om å komme med opplysninger ved observasjon av bilen, men ba folk om å ikke ta kontakt med føreren.

Av taktiske grunner ønsker ikke politiet å gå ut med ytterligere informasjon om gjerningsperson og modus.

Det er heller ikke kjent hvorfor de to som ble funnet skadet i bilen skal ha blitt angrepet av den mistenkte gjerningspersonen eller hvorfor bilen havnet i fjellveggen.

Har du tips til politiet kan de kontaktes på telefonnummer 77 04 36 00 eller 02800.