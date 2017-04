En pågrepet etter funn av mistenkelig gjenstand i Porsgrunn

Det var politiet som fant den mistenkelig gjenstanden inne i et hus i Kirkegata i Porsgrunn, like etter klokken 4 natt til tirsdag. Politiet ønsker ikke å fortelle hvorfor de var på den aktuelle adressen.

Operasjonsleder Jørn Gustav Larsen i Sør-Øst politidistrikt ønsker overfor NTB ikke å si til noe mer om gjenstanden som ble funnet i huset.

– Men den var så mistenkelig at vi har varslet bombegruppa som er på vei fra Oslo, sier Larsen.

Det er ventet at bombegruppa vil være på plass ved 07.40-tiden, skriver VG.

Operasjonslederen forteller at én mann er pågrepet. Til VG sier Larsen at mannen ble pågrepet i forbindelse med et annet forhold, som han ikke ønsker å si noe om. Ifølge NRK er mannen kjent av politiet fra før. Vedkommende vil nå bli avhørt.

Området som nå er sperret av, er i tillegg stengt med vakthold. De seks som er evakuert er beboere i det aktuelle huset, samt noen av de nærmeste naboene. Ifølge NRK er det fire bygninger som er sperret av, en av dem en kirke, og to mindre bolighus.

– De har fått instrukser om hvordan de bør oppholde seg i eget hus, sier operasjonslederen.