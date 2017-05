En person død i arbeidsulykke i Ryfast

Arbeidsulykken har skjedd inne i tunnelen, cirka en kilometer fra Strand-siden, melder politiet. Politiet bekrefter at en person er død, skriver Stavanger Aftenblad.

Operasjonsleder Brit Randulff ved Sørvest politidistrikt sier at politiet ikke har fått bekreftet identiteten til den omkomne ennå.

– Legen fra luftambulansen bekreftet kort tid etter ankomst at vedkommende var omkommet. Vi vet at det var en klemskade, men omstendighetene rundt er foreløpig ukjente. De øvrige ansatte i tunnelen blir tatt ut og tatt vare på, sier hun.

Ryfast er et fergefritt veisamband under bygging mellom Ryfylke og Nord-Jæren

Krimteknikere og taktiske etterforskere er på vei til ulykkesstedet.

Prosjektleder i Ryfast, Gunnar Eiterjord, beklager sterkt ulykken.

– Det vi vet, er at det er en skuff på en gravemaskin som har løsnet og falt ned på en arbeider som er blitt drept. Det er fryktelig beklagelig. Tankene våre går til familien og de som er rundt, sier han.

Øvrige arbeidere som var i nærheten da ulykken skjedde blir nå tatt hånd om.

– Vi har rutiner og opplegg sammen med entreprenøren for å sørge for at de får den oppfølgingen de skal ha, sier han.

Klokken 9.30 meldte Aftenbladets reporter på stedet, Tor Inge Jøssang om full utrykning med et stort oppbud fra alle nødetater: Luftambulanse, politi, brannvesen og ambulanser.

Skuff som løsnet

Den omkomne skal, ifølge Statens vegvesen, ha jobbet for en underentreprenør av Marti IAV, det sveitiske firmaet som har hovedentreprisen på Solbakk.

– Hva skjedde?

– Det er en skuff som har falt av en gravemaskin. Den har trolig ikke vært skikkelig låst, sånn vi foreløpig har forstått det, sier Øyvind Hamre, byggeleder for Statens vegvesen på Solbakk.

Tunnelarbeidet er stanset.

Mange tilsyn

Aftenbladet har tidligere, over flere måneder, skrevet om Arbeidstilsynets kritiske rapporter om grove brudd på arbeidstidsordninger og manglende overtidsbetaling til ansatte i Ryfast. Dette gjaldt arbeidet med tunneldriving fra Solbakk.

I oktober mente tilsynet at Statens vegvesen hadde visst om ulovlighetene uten å rydde opp.

Til Aftenbladet sa Helge Eidsnes, regiondirektør i Statens vegvesen den gang følgende:

– Vi bestrider ikke de forholdene Arbeidstilsynet påpeker. Vi vil intensivere arbeidet med å hindre brudd på arbeidstidsbestemmelser og sosial dumping framover, sa han blant annet.