En person døde etter utforkjøring i elv

Dykkere fant en person i bilen som havnet i elven. Vedkommende ble tatt til land, og førstehjelp ble satt i gang, opplyste politiet på Twitter klokken 9.54.

Klokka 9.24 meldte politiet om at en bil har kjørt i vannet i Stordalselva ved Støvelfossen i Åfjord.

Politiet fikk melding fra bilister som kom til stedet.

- Skrensespor

– Vi fikk melding om at det er bilrester på veien og skrensespor som leder mot vannet, sier operasjonsleder Ann Kristin Øie ved Trøndelag politidistrikt til Adressa.

Trøndelag brann- og redningstjeneste sendte to redningsdykkere til stedet.

Kriseteam

– Vi har allerede satt opp et kriseteam i forbindelse med ulykken. Vi legger ut informasjon på vår hjemmeside og vi har opprettet et telefonnummer som folk kan ringe om de har noen spørsmål, sier ordfører Vibeke Stjern i Åfjord.

Redningsdykkere fløyet til stedet

– Norsk Luftambulanse fløy over med dykkerne våre, og de landet for et par minutter siden. Nå skal dykkerne ut i elva for å lete etter bilen, sier vaktleder Per Ivar Lysholm ved 110-sentralen i Sør-Trøndelag klokken 9.47.

Lysholm opplyser at kolleger på en arbeidsplass savnet en kollega, og dro ut for å se etter ham.

– En kollega kjørte langs veien, og så bildeler og spor etter en utforkjøring, sier Lysholm.

Fylkesvei 52 er stengt på grunn av redningsarbeidet.