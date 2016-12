En person fremstilles for fengsling etter skyting mot utested i Oslo

– Jeg kan bekrefte at det er en person som nå er pågrepet og siktet for medvirkning til forsøk på drap. Det knytter seg til hendelsen som fant sted fredag 16. desember i tilknytning til Calles mat og vinhus, sier politiadvokat Asmund Riegels til Aftenposten.

Fengslingsmøtet startet fredag klokken 13.20 i Oslo tingrett og politiet ba om lukkede dører.

Knyttet til gjengmiljø

Etter det Aftenposten vet er mannen knyttet til et gjengmiljø i hovedstaden. Som VG skrev torsdag, ble mannen ble pågrepet onsdag kveld.

Det var sist fredag klokken 17.42 politiet fikk melding om at det var avfyrt skudd i Oslo sentrum.

Skuddene var rettet mot Calles mat og vinhus og gjestene kastet seg ned på gulvet.

– Det smalt minst 2–3 skudd. Det ene skuddet gikk over meg og smalt inn i taket. Vi kastet oss ned på gulvet, sa Bjørn Larsen (70) som satt fredelig inne i restauranten til Aftenposten sist fredag.

Oslopolitiets avdeling for organisert kriminalitet overtok raskt etterforskningen og sa tidlig at det ikke er noe som tilsier at skytingen er vilkårlig

– Vi anser dette som et målrettet angrep, sa vaktleder Anders Bille Johnsrud ved kriminalvakten i Oslo fredag 16.

Monica Strømdahl

Fant bil etter skytingen

Bilen som ble brukt av gjerningsmannen ble funnet i Øvre Elvebakke på Grünerløkka kort tid etterpå. En mann ble observert da han løp fra bilen.

– Han var ca. 1,80 høy, og i mørke klær. Bilen er en Jeep med norske skilter. Den er meldt stjålet, sa innsatsleder Kristoffer Bang samme kveld.