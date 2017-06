En tilstår, men mor og sønn nekter for drapet på Nils Olav Bakken

Statsadvokat Thorbjørn Klundseter leste opp den alvorlige tiltalen mot de tre på tiltalebenken mandag formiddag. Tingrettsdommer Helle Rolstad spurte hver og en av dem om de erkjente straffskyld etter tiltalen.

– Ja, svarte den 36 år gamle arbeidsledige mannen som er tiltalt for å ha knivstukket, helt bensin over og tent på Nils Olav Bakken 3. september i fjor. Etterforskningen har vist at Bakken var i live og var bevisst da han ble påtent på en skogsbilvei i Totjernveien i Søndre Land

– Nei, svarte den 20 år gamle mannen som er medtiltalt.

– Nei, svarte den 44 år gamle småbarnsmoren med høy og tydelig stemme.

44-åringen er mor til den 20 år gamle tiltalte, mens hun tidligere har vært kjæreste med 36-åringen som har innrømmet sin rolle i drapet på Bakken.

Alle de tre er uten fast jobb, og er enten arbeidssøkende eller går på arbeidsavklaringspenger.

Omfattende etterforskning

Rettssalen er fullsatt av pressefolk og slektninger både av Bakken og av de tre tiltalte.

Statsadvokat Thorbjørn Klundseter skal i formiddag redegjøre for den omfattende etterforskningen politiet gjennomførte gjennom 73 dager før de tre som nå er tiltalt ble pågrepet.

– Det har vært en stor og omfattende etterforskning, en fase før de tre ble pågrepet og en fase etterpå. Lørdag 3. september klokken 19.30 kom det melding inn til politiet om funn av død person, personen er forbrent. Et ungt polsk par på tur oppdaget den avdøde, som lå i grøftekanten ved et veiskille. sa Klundseter.

Statsadvokaten redegjorde for den omfattende etterforskningen som skjedde i Bakkens bekjentskapskrets, hvor mange var i et rusbelastet miljø i Dokka.

Politiet fant ut at Bakken hadde fortalt «på bygda» at han hadde hatt seksuell kontakt med en slektning i familien til moren og sønnen som nå sitter på tiltalebenken. De fikk også høre at denne unge kvinnen mente at det som hadde skjedd var et seksuelt overgrep.

Tidspunkter for drapet var også uklart lenge, men etter hvert fant politiet ut at Bakken måtte ha blitt drept natten til 3. september.

Videopptak viste fylling av bensinkanne

På et videopptak fra Shellstasjonen på Dokka om kvelden den 2. september kunne politiet se at 20-åringen og 36-åringen kom kjørende. 36-åringen fylte bensin på en grønn reservekanne, mens 20-åringen, som kjørte bilen, fiklet med bakdørene, omtrent som om han satte på barnesikringen. Det ble observert en tredje person i bilen, som politiet mente var kvinnen som nå er tiltalt.

– Politiet fikk tillatelse til kommunikasjonskontroll av de tre. Og den 15. november ble 36-åringen innkalt til politiavhør. Og politiet ville se om det førte til noen reaksjon blant de tre, forklarte statsadvokaten.

Politi forkledt som brøytemannskap

På flere avlyttede telefonsamtaler fikk retten høre hvordan flere av de tiltalte avtalte seg imellom hva de skulle ha gjort denne kvelden - alt fra fisketur til konfirmasjon.

– De tiltalte ble enige om å møtes, og politiet lagde en aksjon hvor de tre ble pågrepet ved møtestedet, før de fikk snakket mer med hverandre. Politiet var forkledt som brøytemannskap med traktor, slik det er omtalt i mediene, det stemmer, sa statsadvokaten.

Den 16. og 17. november ble det tre siktede varetektsfengslet, har sittet i varetekt siden.

– Stor påkjenning for de etterlatte

– Saken er en stor påkjenning for de etterlatte. De har stadig kunnet lese i avisen om hvilken enorm lidelse og smerte Bakken ble utsatt for før han døde, sier bistandsadvokat Sigurd Klomsæt idet rettssaken startet mandag formiddag.

Gjøvik tingrett har avsatt to uker til saken.