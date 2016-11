Enighet om langtidsplan for Forsvaret – lover ekstraordinære tiltak for lokalsamfunnet på Andøya

Enigheten betyr blant annet at Luftforsvarets base på Andøya legges ned, og at de store investeringene rundt F-35 kampfly, ubåter og nye maritime overvåkingsfly går som planlagt.

Leder i Norges Offisersforbund avdeling Andøya mener det er en tragedie å legge ned flystasjonen.

– Politikerne tar ikke beslutninger på rett grunnlag, og jeg har null tillit til partiene. Jeg synes det er en tragedie at de ikke har tillit til demokratiet i Norge, sier Stein Håkon Eilertsen til NTB.

Lover ekstraordinære tiltak

På en felles pressekonferansen tirsdag, la både Frp, Høyre og Ap vekt på viktigheten av at de har sikret et solid flertall bak viktige, langsiktige forsvarsinvesteringer.

Samtidig erkjenner alle tre at Andøya-avgjørelsen har vært svært krevende. De lover «ekstraordinære tiltak» for å bistå lokalsamfunnet.

– Det går på treningsvirksomheten som skjer der oppe, å opprettholde flyplassen og omstillingstiltak i årene som kommer for å sørge for at samfunnet ikke får for store negative konsekvenser som følge av dette, sa Frps parlamentariske leder, Harald Tom Nesvik.

Støre: – Tallene skal kvalitetssikres

Ap-leder Jonas Gahr Støre sa at «det er en svært viktig enighet som nå er oppnådd». Partiets hovedkrav har vært mer penger til hær og heimevern, styrket forsvarsevne i Nord-Norge og at regningen for å styrke Forsvaret ikke blir skjøvet ut i tid.

Støre mener planen kom veldig sent og pekte også på at det er skapt usikkerhet rundt kalkylene som ligger til grunn.

– Nå gjør vi det veldig klart at vi forventer at Regjeringen følger opp beregninsgrunnlaget som er gjort og kommer tilbake i revidert budsjett.

Hær-helikoptre beholdes på Bardufoss

Punkter det er flertall for, som Aftenposten omtalte mandag, og som nå bekreftes, er:

At Hæren og Heimevernet får mer penger. Beløpet er 300 millioner, i tillegg til at Forsvaret skal få gjøre interne omdisponeringer som frigjør 90 millioner (dette siste bekreftes i en pressemelding fra Høyre tirsdag ettermiddag).

At Hærens helikoptre på Bardufoss inntil videre forblir her (de flyttes ikke til Rygge).

At man straks begynner investeringene for et kampluftvern for Hæren.

Gjennom forliket med Arbeiderpartiet har Regjeringen fått gjennomslag for store deler av sitt forslag til langtidsplan (med unntak for det som er omtalt i denne artikkelen.)

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sier til NTB at han er fornøyd med at Stortinget har sluttet seg til hovedlinjene i langtidsplanen for Forsvaret.

– Beslutningen sikrer viktige investeringer i nye kampfly, ubåter og overvåkingsfly som gir Forsvaret relevant kampkraft for fremtiden.

Tre partier med «egen langtidsplan»

Mens Høyre, Frp og Ap er enige om langtidsplanen, er regjeringspartiene blitt enige med Venstre og KrF om neste års forsvarsbudsjett.

– Vi er fornøyd med å ha reddet Sjøheimevernet, Kystjegerne, Forsvarskorpsene og HV11 og basen på Setnesmoen (Åndalsnes) fra nedleggelse til neste år, sier Venstres leder Trine Skei Grande i en pressemelding.

– Det vi har lykkes med er å trykke på «pauseknappen» rundt en rekke varslede nedleggelser inntil den varslede landmaktstudien (for hær og heimevern) er klar. Og vi forbeholder oss retten til omkamper om absolutt alt, sa Trine Skei Grande til Aftenposten etter at enigheten ble kjent tirsdag.

Hun forteller at sentrumspartiene Venstre, KrF og Senterpartiet kommer til å gå sammen om en alternativ langtidsplan i Stortingsbehandlingen, (den 15. november), og at dette blir en viktig sak i valgkampen til neste år.

Mandag kunne Aftenposten fortelle at Kystjegerkommandoen – gjerne beskrevet som landets nest beste soldater etter spesialstyrkene – blir beholdt.

Fortsatt er det uklart om avdelingen beholdes som en egen enhet, eller om soldater og offiserer knyttes til Marinejegerkommandoen.

Ikke helt i mål om Forsvaret ennå

Med utviklingen tirsdag ettermiddag er det klart at det ikke blir et så bredt forlik om Forsvaret som partiene har uttalt at de hadde ønsket seg.

Forhandlingene i utenriks- og forsvarskomiteen om en innstilling brøt ganske enkelt sammen.

At Regjeringen og Ap er kommet til enighet sikrer at en langtidsplan blir vedtatt på Stortinget. Men det vil stå nye slag om Forsvaret både den 15. november, under valgkampen foran valget høsten 2017, og om statsbudsjettene i årene som kommer.