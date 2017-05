Enighet på Stortinget om at barn ikke kan miste statsborgerskapet hvis foreldrene har løyet

– Det en forelder måtte ha gjort, skal jo ikke en uskyldig part straffes for, sier generalsekretær Hilde Frafjord Johnson i KrF til TV 2.

– Det er totalt urimelig, og det kan vi ikke leve med som en rettsstat, sier Johnson

Aftenposten har skrevet flere saker om personer som risikerer å miste sitt norske statsborgerskap. Ikke minst vakte det oppsikt at en familie på 12 personer som mister statsborgerskapet etter 27 år i Norge.

Tapte i retten

Bioingeniøren Mahad Adib Mahamud tapte tidligere i år rettssaken om statsborgerskap i Oslo tingrett. Mahamud som hevder å være fra Somalia, anker dommen. Tingretten slår fast at det er gode nok beviser på at det er overveiende sannsynlig at Mahad er fra Djibouti, slik Utlendingsnemnda (UNE) og Utlendingsdirektoratet (UDI) har hevdet.

Lovendring

Ifølge TV2 vil alle partiene på Stortinget tirsdag gå inn for en lovendring som innebærer at man ikke kan miste statsborgerskapet hvis det kommer frem at foreldre eller besteforeldre ikke har snakket sant om sin nasjonalitet.

KrF mener vedtaket også bør omfatte dem som allerede har mistet statsborgerskapet den siste tiden.