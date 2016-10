Er Facebook på vei mot en redaktørrolle med sin siste strategiendring?

– Det er i utgangspunktet bra at Facebook vil forlate sitt nokså rigide regelsett, som heller ikke har gitt noe rom for vurdering. Dermed rammes ting de egentlig ikke vil ramme, som det ikoniske bildet fra Vietnamkrigen. Men det reiser seg en del spørsmål om hva det betyr når Facebook skal begynne med skjønnsmessige vurderinger. Skal Facebook være en distributør eller en redaktør ? De har jo til nå sagt at de bare vil være en distributør, og at de betrakter seg som et IT-selskap som leverer teknologi, sier generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening.

Norsk Redaktørforening

Facebook gjorde det fredag klart at selskapet i tiden fremover vil tillate stoff som egentlig strider mot selskapets retningslinjer, hvis den nyhetsmessige og historiske viktigheten er stor nok.

– Mer fleksible fortolkninger av innhold

– Det er vanskelig å ha et sett med regler som skal praktiseres likt over hele verden. Med denne endringen får Facebook muligheten til å praktisere mer fleksible fortolkninger av innhold, basert på kontekst (her forstått som det Facebook kaller «newsworthy, significant, or important to the public interest»), sier stipendiat og medieforsker Bente Kalsnes ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.

Mye tyder på at den siste tidens debatt, blant om slettingen av bildet av Napalm-jenta fra Vietnamkrigen, er en av årsakene til at denne endringen kommer nå, mener medieeksperten.

– Vi vet ennå ikke hvordan Facebook kommer til å fortolke «newsworthy, significant, or important to the public interest» og hva slags innhold de kommer til å tillate som de tidligere ikke ville ha tillatt. Det kan også føre til at Facebook nå vil få kritikk for ikke å fjerne innhold som de ville ha fjernet under de gamle reglene. Det gjenstår også å se hva de mener med nye verktøyer og fremgangsmåter for å moderer innhold, og hvem de tar innspill fra i denne prosessen, sier Kalsnes.

– Innser det store ansvaret

Hun mener at Facebook nå innser det store ansvaret selskapet har ved å være en premissleverandør for hva slags innhold skal tillates på Facebook eller ikke.

– Om Facebook skal kalles en redaktør er fremdeles et diskusjonsspørsmål, men det er ikke til å komme forbi at Facebook har blitt en viktig portvakt for innhold for mer enn én milliard mennesker over hele verden, sier stipendiat Bente Kalsnes.

Generalsekretær Jensen trekker en parallell til tidligere tider, før den digitale tidsalder, da Narvesen var distributør av aviser og tidsskrifter.

– Narvesen var på sett og vis datidens Facebook. Vi ville ikke ha akseptert at Narvesen fjernet Nationen fra hyllene fordi avisen hadde et bilde selskapet ikke likte. Hvis de fikk beskjed om at de distribuerte blader som åpenbart brøt med norsk lov, ville de måtte reagere. Men ingen mente vel at Narvesen skulle foreta noen skjønnsmessig vurdering av hva blader og aviser inneholdt, sier Jensen.

Redaktørforeningen har sammen med kulturminister Linda Hofstad Helleland invitert Facebook til debatt om redaktøransvaret på foreningens høstmøte 31. oktober.

– Vi har nå flere eksempler på at Facebook ikke bare opptrer som rent teknisk tilrettelegger, og distributør av innhold for norske medier, men at de også opptrer som redaktør. Den markedsmakten Facebook har og den manglende tydeligheten de har vist når det gjelder hvordan redaktørmakten utøves, representerer en betydelig utfordring, både med hensyn til ytringsfriheten generelt og med hensyn til redaktøransvaret spesielt, skriver redaktørforeningens styreleder Harald Stanghelle i innkallingen til møtet.

– Facebooks siste utspill gjør jo at temaet er enda mer aktuelt enn tidligere, sier generalsekretær Arne Jensen.