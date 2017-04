Er du blant dem som deppet over snø tidligere denne uken? I morgen kan det komme igjen.

Obs-varselet om snøfall og glatte veier gjelder områder over 100 meter i Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Agder og Telemark fredag og lørdag.

I Oslo er mesteparten av områdene utenfor ring 3 mer enn 100 meter over havet.

Ekeberg ligger omtrent 175 meter over havet, Røa er på 150 meter og Alna, Ullevål og Sinsen på 120 meter.

– Det er på natten og morgenen det er lavest snøgrense og på dagtid går den noe høyere opp i terrenget. Det er også på natten og morgenen det er mest kritisk med tanke på føret på veiene, sier vakthavende meteorolog Trond Lien ved Meteorologisk institutt.

– Må være forberedt på snø på veiene

Ifølge farevarselet de har sendt ut, så vil nedbør komme som snø over 100 til 300 meter på Østlandet, mens midt på dagen gjelder det for områder over 300 til 600 meter. Obs-varslet gjelder frem til lørdag morgen.

– Det er fare for at det vil ligge snø på veiene fredag morgen, så man må være forberedt på det, sier Lien.

Thomas Winje Øijord / NTB scanpix

Da det tidligere denne uken kom et større snøfall, førte det til kaos på veiene og forsinkelser på Oslo Lufthavn. Flyplassen ligger litt over 200 meter over havet.

Meteorologen sier at den første nedbøren kommer tidlig fredag morgen. Først så det ut til at denne nedbøren ville komme i Agder, Telemark og Vest-Agder.

– Men nå ser det ut til at det vil trekke mer mot Oslo-området og Mjøsa, mener Lien.

10 centimeter snø i høyere strøk

Han forteller at det i høyere strøk kan komme 10 centimeter med snø. I lavlandet blir det mindre enn dette.

Meteorologen har heller ikke gode nyheter for den som håper på godt vårvær i løpet av helgen, men flere dager neste uke ser det ut til at det kan bli mellom 15 og 20 grader og sol.

– Over store deler av landet har det vært kaldluft en stund. Nå begynner den å vike for varmere luftmasser. Dermed kan det bli gode temperaturer på Sør- og Østlandet neste uke, sier Lien.