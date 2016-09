Erna Solberg kjørte Norges første el-lastebil

– Dette er en større bil enn jeg noen gang har kjørt. Det var gøy å kjøre Norges første elektriske lastebil, sa Solberg om den lille kjøreturen på ASKO Norges parkeringsplass i Groruddalen i Oslo.

Selskapet har 600 lastebiler i sving med å levere matvarer for Norgesgruppen. Nå blir én av dem elektrisk. Den blir satt inn i distribusjonen i Oslo. Fra neste år håper konsernet også å ha en el-lastebil i Bergen og en i Kristiansand.

– Dette bidrar til å redusere CO2-utslippene, men det løser også veldig mye av de lokale forurensningsproblemene, sier Solberg til NTB.

Hun understreker at næringslivet spiller en viktig rolle for at Norge skal nå klimamålene, og roser ASKO for å gå foran.

– Veldig mange venter på at teknologien skal bli moden, men noen må begynne, sier hun.

Transportbransjen viktig

Statsministeren påpeker at transport utgjør en stor del av de såkalte ikke-kvotepliktige klimautslippene, som skal reduseres med 40 prosent inne 2030.

– Framover må alle belage seg på at å velge forurensende biler kommer til å bli dyrere, sier Solberg til NTB.

Men når det blir dyrere og hvor mye dyrere det blir, det vil ikke statsministeren svare på.

– Dette er en diskusjon som kommer når statsbudsjettet kommer. Vi legger fram vårt forslag da, og jeg har ikke tenkt å gå inn i detaljene nå, sier hun.

Mer lønnsomt

– Hvis alle bedriftene hadde klart å tenke som ASKO, hadde det grønne skiftet gått enklere, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Venstre har fått gjennomslag for gunstigere avskrivningsordninger, som legger til rette for investeringer i ny miljøteknologi. Men Grande mener det kan bli enda bedre.

– Man kan gjøre mer på avskrivingssatsene, det er bare å fortsette. Da blir det mer og mer lønnsomt å foreta sånne grep, sier hun.

Dyr bil

Den nye el-lastebilen kan kjøre 20 mil før den må lades opp, og kan derfor foreløpig kun brukes i byene. Den er utviklet med støtte fra Enova.

– Investeringen er betydelig dyrere enn en vanlig lastebil, men vi forventer at vi skal klare å ende opp med et positivt regnestykke fordi vi får fritak i bomringen og slipper dieselutgifter, sier transportdirektør Svein Sollie i ASKO til NTB.

– Utpå nyåret skal vi ta beslutningen om vi skal skifte ut flere av lastebilene med elbiler, og hvor mange, sier han.

Bompengefritak?

Det klare budskapet fra ASKO er at bompengefritaket er viktig. Men i Oslo er det planlagt at fritaket for elbilene i bomringen blir borte fra neste år.

Solberg vil ikke love noen nasjonal fripassordning for å sikre fortsatt fritak for el-lastebiler. Men hun sier bomselskapene og de som forvalter dem, kan avgjøre om el-lastebiler skal behandles annerledes enn andre biler.

– Staten kan ikke detaljregulere dette. Oslo og Akershus kan bestemme seg for hvordan de vil gjøre dette, sier Solberg.

Rasmus Hansson, stortingsrepresentant fra Miljøpartiet De Grønne, var også til stede da bilen ble vist fram, og sier han gjerne vil diskutere bompengefritak.

– Vi må definitivt ha en nasjonal politikk som gjør dette lønnsomt. Hvis det er en forutsetning med fritak for bompenger, så er det høyst interessant å diskutere, sier han, men understreker at han ikke vil fortelle lokalpolitikerne hva de skal gjøre.