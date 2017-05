Erna Solberg tok en Trump - mobbing? spør Reuters...

Foto: Saudi Press Agency / AP / NTB scanpix

Solberg selv påpeker parallellen på sin Facebook-side der hun delte bildet og skrev «Hvem styrer verden? Riyadh vs. Bergen», skriver VG.

Da Trump var i den saudiarabiske hovedstaden Riyadh forrige uke ble han avbildet mens han holdt hendene på en lysende globus sammen med Saudi-Arabias kong Salman og den egyptiske presidenten Abdel Fattah al-Sisi.

Statssekretær Sigbjørn Aanes ved Statsministerens kontor sier til TV 2 at bildet av de fem nordiske statsministrene med hånden på en ball med bærekraftmålene ikke var ment som en sammenligning, men at de ser likheten. Aanes sier bildet som ble tatt av de fem da de møttes i Bergen, var planlagt lenge før bildet av Trump.

«Forsøk på å gjøre narr av Trump»

Bildet av Solberg og co. har fått oppmerksomhet i internasjonale medier som The Hill, The Independent, TIME og Daily Mail.

Nyhetsbyrået Reuters skriver: «Verdensledere gjør vanligvis ikke narr av hverandre, men statsministrene i de fem nordiske landene gjør et forsøk».