Etter seks måneder med likestilt verneplikt:- Jentene har mindre frafall enn guttene

– Det viser seg at jentene står bedre i førstegangstjenesten enn guttene. Det vil jeg kalle en god lærdom, sier orlogskaptein Per-Thomas Bøe, som er stabsoffiser hos forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Han konstaterer at frafallet av soldater høsten 2016 prosentvis er mindre for kvinner enn menn.

Ikke lenger frivillige - møtet med Forsvaret ble tøft

I juli og august møtte drøyt 900 unge kvinner til førstegangstjeneste. De fleste kom fra 1997-årgangen, den første der jenter har gjennomført sesjon og hatt samme verneplikt som guttene.

For mange ble møtet med Forsvaret tøft.

– Aldri har det vi kaller «innrykksreaksjoner» vært sterkere. Flere sa fra at dette ikke var noe for dem, forteller Per-Thomas Bøe.

– Vi så helt andre reaksjoner enn tidligere, av typen: «Oi, vi har faktisk ikke noe valg, vi har plikt til å være her,» sier landstillitsvalgt for soldatene, Sigurd Svensen.

Hos major Sigrid Sturladatter Engebretsen-Skaret i Militærpolitiet var 52 prosent av de innkalte kvinner. Hun var første offiser som møtte «innrykksreaksjonene». Etterpå skrev hun brev til sjefskolleger i Hæren for å forberede dem på hva som kom.

– De som reagerte sterkest, stortrives i dag

– Jeg snakket med jentene. Det viste seg at de hadde et enormt behov for å få informasjon om «hva som nå skjer med meg nå, hva førstegangstjenesten innebærer,» sier major Engebretsen-Skaret.

- Jeg ga dem informasjonen og forklarte hvorfor politikerne har bestemt seg for allmenn verneplikt. Siden har ikke dette vært et tema. Det frafallet som har vært, skyldes skader jentene har hatt med seg inn i førstegangstjenesten, og som har gjort tjenesten umulig, sier Engebretsen-Skaret.

Det var dagen da Norge tok ledelsen i Europa.

Slik kommenterte jentene selv Stortingets historiske vedtak.

– I dag er de som fikk de sterkeste reaksjonene, kjempefornøyd. Det de opplevde, var egentlig naturlig. Selv om du har fått vite at det er allmenn verneplikt, er du ikke klar over hva det innebærer før du faktisk står der, sier tillitsvalgt Svensen.

Færre kvinner faller fra

Etter et snaut halvår med likestilt verneplikt har frafallet utviklet seg slik:

913 kvinner ble kalt inn til førstegangstjeneste i juli og august. De utgjorde 26,5 prosent av dem som ble kalt inn.

907 av kvinnene møtte opp.

Etter første innrykksdag var tallet redusert til 856.

I dag er 798 fortsatt med. Det gir et frafall på 12,6 prosent.

Til sammenligning ble 2472 menn innkalt, hvorav over 300 falt fra etter første dag. 2008 gutter er fortsatt i tjeneste.

Frafallet for menn er på 18,8 prosent - betydelig høyere enn for kvinnene.

Har et stykke igjen på standarden på kaserner

Ifølge major Vegard Finberg, talsmann for forsvarssjefen, vil det til sommeren være slik at kvinner utgjør hver tredje av dem som kalles inn til førstegangstjeneste.

Slik oppsummerer Per-Thomas Bøe kvinnehøsten 2016:

– Med tanke på hvor kort tid vi fikk til å forberede oss, er vi veldig godt fornøyd. Vi skulle gjerne kommet lenger når det gjelder standarden på kaserner og tilpasning av utrustning til kvinner. Vi har et stykke igjen, men har i hvert fall avdekket hvor det må gjøres justeringer. Men vi har tatt store steg, på alt fra skuddsikre vester til pakninger.

På samme rom - og ønsker det

Det har vært mye fokus på felles rom for menn og kvinner. Tillitsvalgtordningen (TVO) har ikke oversikt over hvor mange som har det slik i dag. Men:

– Mange ønsker seg dette. Det de oppdager, er at de får en større forståelse for hverandre, gutter blir mindre gutter og jenter mindre jenter. Jeg minner uansett om at dette skal være frivillig, sier Svensen.