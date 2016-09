Etterforsker drap i Oppland - ukjent hvem den døde mannen er

– Vi vet ikke hvem den døde mannen er, og er heller ikke i stand til å si om han kan være etnisk norsk eller ikke. Han er ille tilredt og delvis forbrent, sier politiadvokat Kristian Johansen.

I morges ble det klart at funnet av mannen på en øde skogsvei i Søndre Land i Oppland er et drap. Han ble funnet på Totjernvegen på Veståsen. Det er flere hytter i området.

– Vi mener at han ble drept en gang mellom fredag kveld og lørdag klokken 19.30, da han ble funnet. Tekniske undersøkelser på funnstedet gjorde det klart at det dreier seg om et drap. Det er både funn på stedet og funn på personen, sier Johansen.

– Mannen blir obdusert i dag, og vi avventer den foreløpige rapporten derfra før vi kan si noe mer, sier politiadvokaten videre.

Ble funnet av to ungdommer

Ifølge lokalavisen Oppland Arbeiderblad var det to ungdommer som fant den døde mannen og varslet politiet lørdag ved 19.30-tiden lørdag kveld.

Politiet gikk ikke ut med informasjon før søndag om funnet.

VG skriver at politiet foreløpig ikke har mottatt noen savnetmeldinger som kan stemme med offeret.

Det er uklart hvor drapet skal ha skjedd. Ifølge Oppland Arbeiderblad vil ikke politiet si om det er funnet våpen i nærheten av den døde mannen.

Vil ha tips

Funnstedet er i nærheten av Fluberg bru i Søndre Land kommune.

– Vi har foreløpig ingen observasjoner eller tips i saken, men oppfordrer folk som har vært i området om å kontakte politiet, sier Johansen.

Det er gjort søk med hund i turområdet, og etterforskerne sier de nå kartlegger alt fra rundt midnatt fredag og nesten ett døgn framover, til den døde ble funnet 19.30 lørdag kveld.

Flere vitner som TV 2 gjengir skal ha sett en bobil på stedet der den døde ble funnet. Bilen skal ha stått der i flere dager i forrige uke.