Etterretningsstasjonen i Vadsø er byen største arbeidsplass og anklages for hemmelighold og provokasjon. Nå slår E-sjefen tilbake.

«Etterretning som demokratisk blindsone.» Dette er tittelen på en konferanse som åpner i Vadsø mandag. Arrangøren hevder at man vet svært lite om hva som skjer og hvem som jobber ved byens største arbeidsplass, etterretningsstasjonen.

Kritikerne mener også at stasjonen og en ny radar som kommer i Vardø provoserer naboen Russland, noe som angivelig kan få følger for lokalsamfunnene.

Arrangøren, med frontfigur Bård Wormdal, prisbelønt NRK-journalist og forfatter av boken «Spionbasen - Den ukjente historien om CIA og NSA i Norge», i spissen, spør om om norsk etterretning virkelig er under demokratisk kontroll.

Han hevder at offentligheten er ført bak lyset i spørsmålet om Norges militære forhold til USA.

E-sjefen fortviler over påstandene

Anklagene får Norges etterretningssjef Morten Haga Lunde til å riste oppgitt på hodet. I dette intervjuet med Aftenposten på Lutvann i Oslo lister han opp alle kontrollpostene som følger E-tjenesten, og hvilke oppgaver etterretningsstasjonene i Nord-Norge har.

Sveinung Berg Bentzrød

– Jeg anerkjenner selvfølgelig at det er en demokratisk rett å diskutere etterretning. Men flere utsagn fra arrangøren om mangel på demokratisk kontroll er alvorlig og krever en kommentar, sier E-sjef Lunde.

– Arrangøren argumenterer som om tiden har stått stille, fra etterretningsvirksomheten slik den ble drevet fra 1945 og til 70-tallet. Som om ingenting har endret seg de siste 40-45 årene, som om Stortngets EOS-utvalg ikke eksisterer. Som om åpenheten har stått på stedet hvil, sier Lunde.

Slik kontrolleres norsk etterretningstjeneste

Her lister Lunde opp kontrollmekanismene han er underlagt:

Fem ganger i året inspiseres E-tjenestens av Stortingets EOS-utvalg. De får full tilgang til tjenestens datasystemer.

E-tjenesten sender åpne rapporter til Stortinget, og har årlige gjennomganger med Stortingspresidenten og Riksrevisor.

E-sjefen har månedlige møter med forsvarsministeren, og får oppdrag og styringsdokumenter fra Forsvarsdepartementet.

E-tjenesten har en egen, stedlig representant fra Riksrevisjonen.

E-tjenesten blir fulgt og kontrollert av et eget koordineringsutvalg, ledet av departementsråden i Forsvarsdepartementet.

Tjenestens virkeområde er ifølge Lunde nøye beskrevet i egen lov fra 1998.

Etterretningstjenesten

Etterretningsfolk stigmatiseres i lokalsamfunnene

– Hvis ikke dette dokumenterer demokratisk kontroll så vet jeg ikke hva det skulle innebære, sier Lunde.

– Vi er tross alt en hemmelig tjeneste. Vi må å skjerme vårt personell. Jeg vil gi heder til mine ansatte som i dag opplever å bli stigmatisert og mistenkeliggjort i lokalsamfunnet der vi har stasjoner. De utfører et lovpålagt og viktig arbeid for Norge, sier Lunde.

– Hvorfor må de skjermes?

– Det er ingen tvil om at utenlandske etterretningsorganisasjoner forsøker kartlegge ansatte.

– De som ønsker å kartlegge dem vil vite bakgrunn, utdanning og adresser. Denne informasjonen vil kunne inngå i en situasjon hvor Norge utsettes for ytre trusler blant annet i en hybridtilnærming fra en motstander. Og det er ikke bare vår nabo, men også andre stater, og andre, ikke-statlige organisasjoner, som ønsker denne kunnskapen, sier Lunde.

Stasjonene skal også virke i en krigssituasjon

– Hva bruker motstandere denne informasjonen til?

– På Krim gikk de som førte hybridkrigen direkte på ukrainere i militæret, på statstjenestemenn, folk som ble truet til ikke å møte på jobben. Det kunne skje fordi personene var kartlagt på forhånd, sier Lunde.

– Derfor vil jeg ikke fortelle hvem eller hvor mange som jobber for meg i lokalsamfunnene i Nord-Norge. For disse stasjonene skal også virke i en krigssituasjon.

Fakta: Dette er E-tjenestens tre oppgaver Støtte myndighetene med innhenting og analyse av informasjon.

Støtte militære operasjoner.

Varsle om forhold som kan true norsk sikkerhet utenfra, som terrorisme, og trusler fra andre makter.

Anne Gjertsen

- Russerne stenger nå av store områder for å øve på avfyring av missiler

– Jeg har ikke noe problem med å fortelle hvilke stasjoner vi har i Norge, og hvorfor de er der de er. Vi har et Russland som er selvhevdende, som nabo, fortsetter E-sjefen.

– Akkurat nå har Russland sperret av store områder til havs i nordområdene. Mitt oppdrag er å følge med på hva som skjer.

– Hva skjer når de stenger et område?

– Russerne er helt åpne om at de vil drive øvelser og gir oss koordinater som viser hvor det ikke kan seiles eller flys mens øvelsen pågår. Det samme gjør vi når vi øver. De driver skyting med luftvernmissiler, med strategiske missiler, de øver på landgang, som på Frans Josefs land, ubåter deltar, det som skjer er at de demonstrerer sine kapasiteter og ambisjoner for Arktis. De trener på å beskytte sine egne anlegg, men også på å ta kontroll over den maritime situasjonen i Norges nærområder.

– Den russiske avsperringen skjer nå i store områder, dette skjer oftere, og det skjer i større grad enn på lang tid, sier Lunde.

Fakta: Dette er E-tjenestens stasjoner i Nord-Norge Mobile stasjoner i form av spionskipene «Marjata» og «Eger».

Den mye omtalte radaren i Vardø dekker luft- og romaktivitet. Bildet som stasjonen registrerer deles med allierte etter fastlagte rutiner. Stasjonen i Vadsø er en lytte- og peilestasjon, som følger sambandstrafikk og har en samordnet administrasjon også for stasjonen vår på Høybuktmoen i Sør-Varanger. Radaren skal nå erstattes av en y, 600–700 meter lenger vekk fra lokalsamfunnet.

Stasjonen på Andenes følger maritim trafikk.

Stasjonen i Fauske følger utvalgte satellitter i verdensrommet. Kilde: E-sjef Morgen Haga Lunde.

- Dataene går ikke rett inn i noe rakettforsvar

Det lever fortsatt hardnakkede påstander om at norske etterretningsdata går rett til USA, sogar rett inn i systemer med missilforsvar.

– All deling av data skjer under kontroll av norske tjenestemenn, ingenting går direkte ut, og ingenting går rett inn i et missil defense-system styrt av andre, sier Lunde.

At Vardø-radaren er viktig for et amerikansk rakettskjold er likevel bekreftet fra amerikansk hold.

Her forklarer Pentagon-tilknyttede Philip E. Coyle hvorfor.

I tillegg til ikke å være åpen om ansatte setter E-sjef Lunde også en annen grense for åpenhet.

– Det vi ikke ønsker å si noe om er våre metoder. Det er ikke vanskeligere enn at en stjernekokk ikke går ut med sine oppskrifter. Noen hemmeligheter er vi nødt til å ha for å kunne fungere. Men også metodene våre er kjent for de demokratiske kontrollmekanismene, sier Lunde.

- Driver etterretning for å unngå problemer med naboen i øst

– Hva med lokal bekymring om stasjonene nordpå, og frykten for at etterretningsaktivitet provoserer naboen i øst?

– Det vi gjør stabiliserer situasjonen i nord. Vi gjør det for å unngå at vi havner i en situasjon med konflikt, og der våpen kan bli benyttet. Vi gjør det for å gi våre beslutningstakere det beste grunnlaget for å ta de riktige avgjørelsene, sier Lunde.

– Dersom andre enn Norge hadde drevet etterretning i nord, ville det trolig blitt ubalanse, og vi kunne vi sett for oss en helt annen situasjon i nord enn den vi har i dag, sier E-sjefen.

For første gang i historien skal Norge ha to spionskip i Norskehavet og Barentshavet.

Her forklarer E-sjefen hvorfor - og hva skipene skal gjøre.

Vardøhus festning er ikke som andre militærleirer: Kommandant Lars Andreas Rognan har sannsynlig militær-Norges vakreste kontor og møterom.