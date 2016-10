– Det er full fyr i ferja og mye røyk på stedet, meldte politiet like etter klokken 9 lørdag. Båten brenner fortsatt og 1.300 personer har blitt varslet om evakuering.

– Grunnen til det er at vi ikke har kontroll på brannen og at det er spillolje og diesel om bord. Dersom det utarter vil det bli kraftig røyk- og gassutvikling her, sier Terje Heldal, innsatsleder på stedet, til NRK.

Fergen lå til dokk i tilknytning til et verft for reparasjon da det begynte å brenne, og det skal ha vært arbeidsfolk ombord. Ingen har kommet til skade under brannen.

De evakuerte fra nærområdet blir tatt med til Bømlohallen. Folk i området blir bedt om å holde seg innendørs og lukke vinduer og dører.

Jan Kåre Ness

Startet i salongen

Brannvesenet opplyser til Haugesunds Avis at brannen trolig startet i salongen og spredte seg derifra. Alle nødetater rykket ut.