Facebook sendte Erna Solberg brev etter debatten om bildesensuren

Fredag forrige uke slettet Facebook statsminister Erna Solbergs (H) innlegg om den såkalte «napalmjenta», og Aftenpostens sjefredaktør Espen Egil Hansens åpne brev til Mark Zuckerberg gikk verden rundt.

Begge sakene fikk stor oppmerksomhet i Europa og USA.

Etter først å ha forsvart avgjørelsen bak å sensurere bildene av Vietnam-jenta, snudde Facebook fredag kveld og valgte å gjenopprette bildene av Kim Phuc.

Natt til søndag mottok Solberg et personlig brev fra daglig leder i Facebook, Sheryl Sandberg, ifølge TV2.

Der takker hun blant annet statsministeren for å ha hjulpet nettgiganten med «å gjøre det rette».

– Jeg mottok et brev fra Sheryl Sandberg på bakgrunn av dette, der hun takket for engasjementet og viste til at de kunne bli bedre, sier Solberg til TV2.

Facebook vil lære av saken

Solberg forteller at hun har møtt Sandberg ved flere anledninger. Hun setter pris på responsen og oppfatter brevet som ydmykt.

– De understreket at også de ser på det hele som vanskelig, men at de kan gjøre det på en bedre måte, sier Solberg.

I brevet innrømmer Sandberg at Facebook ikke alltid tar riktige avgjørelser og vil forsikre Solberg om at de tar saken svært alvorlig.

I et intervju med Aftenposten fredag kveld understreket statsministeren hvor viktig det var at saken fikk varige konsekvenser.

– Jeg håper at Facebook har lært at de må ha metoder for å skjære igjennom når maskinene og algoritmene styrer.

– Det må være mulig å ha en dialog med Facebook hvis de mener noe er så støtende at det ikke kan publiseres, sa Solberg.

Erna Solberg om Facebook: – Jeg tror ikke de har tatt inn over seg ansvaret de har

