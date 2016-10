Fagforening vil ha ny Kielland-gransking

Stavanger Aftenblad har de siste dagene hatt en rekke artikler om Alexander Kielland-ulykken i mars 1980 der 123 mennesker omkom.

Avisen har fått innsyn i dokumenter og avtaler som ikke er offentliggjort i Norge, og skrev lørdag at norske aktører hadde mer ansvar for ulykken enn de hittil har innrømmet. En fransk granskingsrapport viste at plattformen var brukt feil og slitt i stykker.

Nå krever fagforeningen Safe ny gransking.

– Det må reises krav om nye undersøkelser, og det må gjøres en sjekk med dem som har noe å fortelle. Nye beregninger må også kunne gjøres, sier fagforeningsleder Hilde Marit Rysst.

Bjørn Sigurdsøn / NTB Scanpix

Flere arbeidere fra Kielland-plattformen forteller til avisen om arbeidsrutiner som ikke ble fulgt, manglende opplæring og at driftshåndboken for plattformen ikke ble etterlevd.

Fagforeningsleder Leif Sande i Industri Energi mener derimot det ikke er mye å hente på en ny gransking.

– Vi vil helt sikkert ikke få en 100 prosent sikker konklusjon da heller. Og det vil være opprivende for alle de som må inn og avlegge nye vitnemål. Det vi kan lære av Kielland, har vi lært, mener Sande. (©NTB)