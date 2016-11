Falsk politimann dømt for voldtekter

I Stavanger tingrett ble tiltalt dømt til 12 års fengsel for åtte voldtekter. Også i lagmannsretten sto han tiltalt for å ha voldtatt åtte prostituerte kvinner.

Juryen i lagmannsretten mente at 42-åringen var skyldig i alle voldtektene han sto tiltalt for. Store deler av juryens kjennelse ble imidlertid satt til side av fagdommerne, skriver Stavanger Aftenblad..

Fagdommerne fant det hevet over enhver rimelig tvil at tiltalte hadde forgrepet seg mot bare to av kvinnene. Dermed ble det bare utmålt straff for to voldtekter.

Truet

Som tingretten legger lagmannsretten til grunn av 42-åringen, i møte med de fornærmede, utga seg for å være politimann. Dette har også tiltalte erkjent.

Videre finner retten det bevist at han lovet å ikke alarmere barnevern, familie og myndigheter om kvinnenes virke dersom de tilfredsstilte ham seksuelt.

Retten merker seg at tiltalte under voldtektene ikke utøvde noen form for vold eller psykisk press. I dommen understrekes det imidlertid at det er meget alvorlig at 42-åringen har utstyrt seg med falsk politiidentitet.

Dette mener retten har skapt uro hos de fornærmede.

Ny rett

Ifølge tiltalen skal 42-åringen ha voldtatt prostituerte fra Oslo i øst til Haugesund i vest. Han ble pågrepet 5. mars i fjor.

Nå dømmes han for to voldtekter. De resterende seks voldtektene han er tiltalt for, vil bli behandlet av en ny rett. Disse ankeforhandlingene er foreløpig ikke berammet i lagmannsretten.

I tillegg til 3 år og 6 måneders fengsel dømmes 42-åringen til å betale 150.000 kroner i oppreisningserstatning til hver av de fornærmede kvinnene. Anbefaler anke

Anbefaler anke

Statsadvokat Tormod Haugnes la ned påstand om 5 års fengsel for 42-åringen. Retten mener at 3 år og 5 måneder er straff streng nok.

I dommen pekes det i så måte blant annet på at den seksuelle aktiviteten mellom fornærmede og tiltalte var avtalt. Ingen av kvinnene har heller beklaget seg over seksualiteten. Det de var opptatt av var at deres prostitusjon ikke skulle bli kjent for familie og myndigheter.

- Jeg registrerer at jeg får medhold i min argumentasjon og at retten er enig i at strafferdigheten i voldtektene min klient blir dømt for er langt lavere enn i en vanlig voldtekt. Dette vil få betydning om han blir dømt for flere voldtekter når en ny rett settes for å behandle forholdene som ikke er avgjort, sier Meling til Aftenbladet.

Advokaten sier videre at han nå vil gjennomgå dommen nøye sammen med sin klient.

- Jeg vil råde ham til å anke denne dommen til Høyesterett, sier Meling.

- Feil lovanvendelse

Meling mener nemlig at retten har brukt feil lovanvendelse i saken mot 42-åringen.

- Jeg mener at dette ikke er voldtekt, sier Meling og fortsetter:

- Når volds og tvangselementet er fraværende som i denne saken, og truslene ligger helt i det nedre sjiktet, mener jeg at den gamle straffelovens paragraf 224 (se faktaboks) må anvendes i denne saken, sier Meling.