Fanget slag fra kollega på film med skjult kamera

Saken ble først omtalt i Telemarksavisa, som skriver at mannen skal ha blitt slått to ganger på en nattevakt i august i fjor.

Etter dette satte mannen opp et skjult kamera. Han kom igjen i krangel med kollegaen og denne gangen ble det tatt opp på film da han ble slått nok en gang.

Beviset gjorde at saken ble tatt videre til Vest-Telemark tingrett i Kviteseid.

Mente filmen måtte være redigert

Den siktede 46-åringen har forklart seg på telefon og innrømmet at det hadde vært et basketak den kvelden. Slaget på filmen mener han imidlertid skyldes at kollegaen er filmkyndig og at den er redigert.

Blåmerket til kollegaen forklarer han med at kollegaen løp ut og stanget hodet i et tre etter krangelen.

46-åringen er dømt til å betale 12 000 kr til staskassa etter at dommerfullmektige Are Nygård Bergh ikke trodde på forklaringen.