Far siktet for incest og voldtekt av datter

En mann i 40-årene ble 7. september pågrepet og siktet for incest og voldtekt av sin egen datter i et hus i Fredrikstad, like etter at voldtekten skal ha skjedd. Han har sittet fire uker i varetekt, og ble torsdag fengslet i åtte nye uker. Siktede har valgt å anke avgjørelsen til lagmannsretten, skriver Fredrikstad24.

DNA-prøver av både offer og siktet i saken, ga treff på kvinnens DNA på siktedes intime kroppsdeler og undertøy. Faren har hele tiden nektet straffskyld.

Saken ble kjent da datteren kom i kontakt med to postbud utenfor huset like etter at voldtekten skal ha skjedd, og det var postbudene som varslet politiet.

Politiet mener voldtekten «bærer preg av å være en fars avstraffelse for at datteren lever for vestlig. Det har hun selv forklart, ifølge politiadvokaten. Far og datter har ikke-vestlig bakgrunn.

– De skal ha kranglet i forkant av hendelsen. Faren skal ha vært sint fordi datteren ikke fulgte hans levesett, har hun forklart i avhør, sier politiadvokat Anette Sogn til Fredrikstad24.

Datteren er innlagt på psykiatrisk avdeling som følge av det hun skal ha blitt utsatt for.

Fredrikstad 24 har ikke fått tak i mannens forsvarer i saken. Men forsvareren, advokat Lars Dahlback, har tidligere vært tydelig på at klienten hans nekter straffskyld og stiller seg uforstående til siktelsen.