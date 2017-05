Farlig turistperle i Lofoten stenges av kommunen

– Det er en turistmagnet, og vi vil gjerne legge til rette for at det skal være trygt å gå der, sier rådmann i Moskenes kommune, Per A. Sperstad, til NRK.

Årlig trosser flere tusen personer advarslene mot å bestige det populære fjellet med den spektakulære utsikten. Stien opp omtales som direkte farlig, og kommunen har siden i fjor jobbet med å bygge trapp opp fjellsiden.

Nå har kommunen bestilt skilt påskrevet «byggeplass og adgang forbudt». De blir satt opp så fort de er levert, og ikke tatt ned igjen før trappen er ferdigstilt.

– Vi kommer også til å sette opp sperrebånd for å regulere trafikken mer hardhendt, sier rådmannen.

De siste sju årene har fire mennesker mistet livet under ferdsel i Reinebringen. Og i I januar måtte en amerikansk turist hentes ned i en redningsaksjon.