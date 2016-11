Farmen til tidligere vannverkssjef solgt for 25 mill. kroner

Hvor store midler som kan tilbakeføres til Nedre Romerike, er uklart foreløpig.

Selskapet Strandveien 1 AS er sammen med Nedre Romerike Vannverk AS berettiget til utbytte, opplyser daglig leder i selskapet, Dag Jørgensen, i en pressemelding.

Ifølge pressemeldingen har eierselskapet Unitrade 201 (PTY) Ltd., som ble opprettet av Henriksen, solgt sine gjenværende eiendommer i Eastern Cape distrikt.

Aftenposten avslørte saken

Salgssummen er fastsatt til 41 millioner rand, noe som tilsvarer rundt 24,7 millioner kroner, ifølge rb.no.

Det var i oktober 2005 Aftenposten avslørte at Henriksen, som var direktør for Nedre Romerike vannverk (NRV) og Sentralrenseanlegget RA-2, hadde bygd opp et privat jaktparadis bestående av ni farmer i Sør-Afrika.

Alvorlig korrupsjonssak

Henriksen nektet å opplyse hvor han hadde fått pengene fra. Han ble permittert fra sin stilling, siktet for økonomisk utroskap og i 2010 dømt til syv og et halvt år i fengsel for økonomisk utroskap og grov korrupsjon. Saken ble av aktor i retten omtalt som Norges alvorligste korrupsjonssak.

Dag Jørgensen, opplyser til Romerikes Blad at det er for tidlig å si hvor stort beløp som kan tilbakeføres kommunene på Nedre Romerike etter salget i Sør-Afrika.

Eiendommen ble solgt i 2013 for en avtalt pris tilsvarende 30 millioner kroner. Kjøperen den gang betalte imidlertid ikke. Dermed måtte salgsprosessen starte på nytt.