Farmor siktet for å planlegge kidnapping av barnebarn

Politiet ser ingen sammenheng mellom drapet på den 31 år gamle norsk-iraneren og forsøket på å kidnappe hans seks år gamle nevø, som skjedde med få timers og bare kilometers avstand søndag kveld 22. januar.

Klokken 20.20 fikk politiet melding fra en adresse i Røyken om at en kvinne (28) var banket opp av sin 33 år gamle ektemann.

Han pågripes sammen med en annen mann og begge siktes for vold mot kvinnen.

Neste dag utvikler saken seg: Politiet pågriper også mannens mor (54) og en annen kamerat (37) for å ha planlagt bortføring av parets seks år gamle sønn.

Ingen av de fengslede innrømmer straffskyld:

– Jeg kan bekrefte at vi har fire siktede fengslet i en sak som startet med en kroppsskade, men som er utvidet til forsøk på bortføring, sier etterforskningsleder Sindre Kolstad ved Lier lensmannskontor.

Farmoren hadde alt bestilt flybilletter til Iran lørdag 28. januar, lenge før hun visste at en sønn skulle bli drept og den andre pågrepet for familievold.

Tilhører et kriminelt miljø

Den skadde 28 år gamle kvinnen stiller seg uforstående til at ektemannen og svigermoren planla å kidnappe sønnen hennes:

– Det er politiet som har siktet mannen for grov vold. Selv om dette skjedde søndag 22. januar har politiet ennå ikke frigitt åstedet slik at hun kan få hentet ut tøy til barnet og seg selv, sier kvinnens bistandsadvokat Christine Hamborgstrøm.

33-åringen var tidligere aktiv i Young Guns, og har et titalls dommer for volds- og narkotikakriminalitet fra tenårsalderen.

Ekteparet er tiltalt i en narkotikasak som skal opp for retten i Asker og Bærum tingrett i mai.

Saken handler om 1.154 kg amfetamin, bekrefter påtaleleder Lisbeth Backe hos politiet i Sandvika.

Advokat Hans Olav Bytingsvik skal forsvare 33-åringen i narkotikasaken:

– Dette har jeg ingen kommentarer til, sier Bytingsvik.

Broren ble banket ihjel

Bare to timer etter at politiet rykket ut til husbråket i Røyken søndag kveld, kom meldingen om at en 31-åring var banket til døde i Asker. Dette er bror til den siktede 33-åringen, og farmorens nest eldste sønn.

Seks medlemmer av MC-klubben Rock Machine er siktet i saken.

Det er voldsavsnittet ved Oslo politidistrikt som etterforsker drapssaken. Men de setter foreløpig ikke saken i sammenheng med kidnappingsforsøket.

To av de siktede er siktet for drapet, de andre for medvirkning eller for å ha fremsatt grove trusler:

– Det har vært en konflikt mellom avdøde og de siktede forut for drapet, men vi vil ikke si noe mer om motiv. Vi kan heller ikke utelukke flere pågripelser, sier politiadvokat Jens Johs. Andenæs, som er påtalejurist på saken.