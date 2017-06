Husker du hvordan du kom deg på jobb i buss for tog-periodene i påsken og i fjor sommer?

Da har du en liten fordel. NSB vil bruke nøyaktig samme reisemønster i år.

For å få bussene mest mulig effektivt inn og ut av Oslo S blir det trafikkdirigering med politi i Dronning Eufemias gate både i uke 26 og 31, i rushtiden fra klokken 14.

Nok en gang blir Østfoldbanen hardest rammet.

I tillegg til stans på jernbanen blir to viktige veitunneler nattestengt, for to år fremover, nemlig Ekebergtunnelen og Svartdalstunnelen.

Detaljene for tunnelene kan du lese om her.

Du finner Aftenpostens enklere oversikt lenger ned i artikkelen, men her er NSBs egen totaloversikt over stans på jernbanen sommeren 2017.

Knutepunkter på Bryn og Brynseng

Mange busser vil sette av passasjerer på knutepunktene Bryn og Brynseng, noe som tidligere har gitt trafikkproblemer her.

Derfor vil NSB og Statens vegvesen i samarbeid regulere trafikken i Østensjøveien mellom Nils Hansens vei til Tvetenveien. Dette er også et viktig tiltak for Ruters busstilbud, fra uke 26 (siste uke i juni) til og med uke 31 (første uke i august).

Den verste uken – første i august

Igjen venter jernbanen og Ruter at første uke i august blir den verste uken.

Mange begynner på jobb, i barnehage, på SFO/AKS, samtidig som det er Norway Cup.

Siste helg i uke 31, den 5. og 6. august, er Oslo S helt stengt for togtrafikk.

NSB beklager at de ikke har noen ekstra kapasitet å sette inn i forbindelse med VG-lista, et arrangement som går av stabelen på Rådhusplassen 24. juni.

Til østfoldpendlerne har NSB følgende hilsen:

Takket være byggingen av Follobanen blir det lange «sommerpauser» helt frem til 2022 og en rekke mindre stengninger på andre tider av året.

Ikke bare på Oslo S

Det skal ikke bare gjøres arbeid på Oslo S: Nok en gang skal det også gjøres omfattende arbeider i Brynsbakken, noe som rammer alle tog i retning Lillestrøm.

Reisende vestfra slipper billigere, men også de blir belastet med færre tog, færre seter og enkelte stengninger over flere dager.

Kapasiteten på Oslo S blir kraftig redusert gjennom hele sommeren, fra sent i juni til og med første uke i august.

I tillegg varsler NSB at Bane Nors arbeider på Ski stasjon får konsekvenser for trafikkavviklingen i tettstedet, også for buss for tog som skal inn og ut.

NB: Artikkelen fortsetter etter oversikten nedenfor.

Slik kommer du deg på jobb

Der togtrafikken stanser, settes det opp buss for tog. På strekninger der det vil gå tog, blir passasjerene bedt om å finne andre tog når avganger innstilles.

Dette gjelder primært passasjerer vest- og nordfra. Disse får det langt trangere enn normale somre, trøsten er at det tross alt vil gå tog.

Også i 2017 blir det innført sommerruter. Noe som innebærer at ekstratogene i rushtiden forsvinner. Men på grunn av byggearbeider vil også flere avganger etter sommerrutene forsvinne. Det gjelder altså å følge godt med.

NSB velger å stenge strekningene helt

Det er Bane Nor (tidligere Jernbaneverket) som ber om stans i togtrafikken for å drive vedlikehold og bygge nytt. Så er det NSB som bestemmer hvordan de vil løse transporten for passasjerene som blir rammet.

I år, som de siste årene, har NSB valgt å stenge hele strekninger, spesielt på Østfoldbanen, i stedet for å holde deler av strekningene åpne.

«Vi stenger slik at alt blir mye bedre», har vært jernbanens forsikring når passasjerer avspises med buss for tog. Da Riksrevisjonen avslørte at forsikringen ikke holdt måtte jernbanen finne en ny gulrot å gi passasjerene.

Bussene kan gå på andre tidspunkt enn togene

I juni i fjor ble tusenvis av busspassasjerer på buss for tog «dumpet» på Langkaia, 400 meter fra Oslo S. Senere fant NSB en løsning nærmere sentralstasjonen, på høyde med Havnelageret.

Det er her folk skal settes av også i sommer.

NB! Når du skal hjem, skal du møte på spor 19 på Oslo S.

Pressevakt Gina Scholz i NSB varsler at bussene hjem fra Oslo kan komme til å gå 20–30 minutter tidligere enn togene gjør til vanlig.

Det er fordi bussene bruker lengre tid enn tog og fordi de skal korrespondere med togtrafikk lenger ut på strekningene.

Den beste måten å holde seg orientert på når det braker løs, er ifølge Scholz å sjekke NSBs reiseplanlegger-app, eller følge med på nsb.no.