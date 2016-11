Færre brystkreftpasienter må fjerne brystet

– Dette er en veldig gledelig utvikling, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til NTB.

På landsbasis får nå 82 prosent av kvinnene tilbud om brystbevarende behandling dersom svulsten er mindre enn 3 cm i diameter. I 2014 lå denne andelen på 75 prosent, viser en ny kvalitetsrapport om brystkreft.

Rapporten blir publisert mandag sammen med 53 andre kvalitetsrapporter fra Nasjonalt servicesenter for medisinske kvalitetsregistre.

Flaxphotos / Shutterstock

– Kunnskapen fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene bidrar til å forebygge uønsket variasjon og forbedrer kvaliteten i spesialisthelsetjenesten, sier Høie.

De fleste sykehus har nådd målet

Studier viser at brystbevarende behandling gir minst like god overlevelse som å fjerne brystet. I tillegg gir det et mer gunstig kosmetisk resultat, og det er mindre ressurskrevende enn å rekonstruere et bryst.

Bjørn Naume, leder av Kvalitetsregisteret for brystkreft, sier de fleste av landets sykehus nå har nådd målet om at minst 70 prosent av pasientene skal få brystbevarende behandling, og at flere sykehus er på vei eller har nådd målet om 80 prosent.

Men noen sykehus henger etter

Flest brystbevarende operasjoner utføres ved Nordlandssykehuset i Bodø, Helse Møre og Romsdal i Molde og Haukeland universitetssjukehus i Bergen.

Færrest gjøres ved Helse-Fonna i Haugesund, Sykehuset Innlandet på Hamar og Sykehuset Østfold på Kalnes.

Naume sier det kan være krevende for sykehus med få brystkreftoperasjoner å følge utviklingen innen operasjonsteknikker.

– Dette jobber vi fortsatt med å utjevne, sier han.

Ikke gode nok på rask rekonstruksjon av bryst

Naume understreker at ikke alle kvinner kan beholde brystet. Ved arvelig brystkreft, ved store eller flere svulster i brystet, eller når pasienten ikke kan få strålebehandling i etterkant av operasjonen, må brystet som oftest fjernes.

Et nasjonalt mål for dem som må fjerne brystet, er at de skal få tilbud om oppbygging av et nytt bryst samtidig som det syke brystet fjernes, såkalt primære rekonstruksjoner.

– Vi ser at det er stor variasjon i antall primære rekonstruksjoner i Norge. Flere store sykehus har overraskende få primære rekonstruksjoner. I kommende årsrapporter må vi ha fokus på dette, og finne ut av hva det skyldes, sier Naume.