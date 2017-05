Færre store barn blir født i Norge

Alt over 4,5 kilo regnes som høy fødselsvekt. I år 2000 veide 4,7 prosent av alle nyfødte mer enn dette, mens andelen i fjor var 2,8 prosent, ifølge P4.

Per Magnus, fagdirektør for forskning ved Folkehelseinstituttet, tror én av årsakene kan være at norske mødre er blitt sunnere. Han trekker også fram kontroll av svangerskapsdiabetes som en forklaring.

I dag er gjennomsnittsvekten på nyfødte, norske barn i underkant av 3,5 kilo.

