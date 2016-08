Ifølge Bergensavisen oppsto feilen klokken 11.15. Så mange som 30 prosent av kundene hadde angivelig problemer med å komme frem når de prøvde å ringe ut.

– Det stemmer at vi opplever en feil i mobilnettet som gjør at enkelte anrop ikke går gjennom. Det er for tidlig å si hva som er årsaken, men vi jobber med feilsøking, sa informasjonssjef Tormod Sandstø i Telenor Norge til NTB.

Da Aftenposten sjekket med Telenor ved 14.30-tiden var imidlertid feilen rettet.