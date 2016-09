Fem kommuner får "supermottak" for utvalgte asylsøkere

Det kunngjorde innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) onsdag.

Etablering av særskilte integreringsmottak var et av de viktigste tiltakene i integreringsmeldingen som regjeringen la fram i mai i år.

Mottakene skal sørge for at innvandrere med fluktbakgrunn kommer raskt i arbeid og blir en del av lokalsamfunnet.

Les også:

Forslaget har møtt motstand og blitt kalt et «elitespor» for utvalgte asylsøkere.

I integreringsmeldingen heter det at «målgruppen for integreringsmottakene er personer i asylmottak som nylig har fått innvilget oppholdstillatelse, og personer fra grupper som har høy sannsynlighet for å få innvilget sin søknad om beskyttelse.»

Videre står det at «det vil bli stilt høye krav til motivasjon og egeninnsats for beboere i integreringsmottak».

Les også:

De første integreringsmottakene skal være på plass i løpet av året, og det er satt av 5,4 millioner til mottakene.

Kommunene er valgt blant annet fordi de har et godt utgangspunkt for å tilby gode kvalifiseringstilbud til beboere.

– Hvert integreringsmottak vil utvikle en egen modell for blant annet organisering, drift og måter å jobbe og samarbeide på. Innenfor de ulike modellene skal det tas i bruk insentiver og sanksjoner som kan motivere beboere til innsats og til å oppnå resultater. De som ikke følger opp, vil bli flyttet til et ordinært mottak. Vi stiller tydelige krav til egeninnsats, sier Listhaug.

I Kristiansand er ordfører Harald Furre (H) godt fornøyd med at de er en av de utvalgte kommunene.

– Kristiansand har jo søkt om å få et integreringsmottak for vi tror det er et godt tiltak for å integrere flyktninger raskest mulig i det norske samfunnet og i vår by, sier Furre til NRK.

Et tverrpolitisk utvalg bestående av politikere fra opposisjonen og forskere har tidligere advart mot egne integreringsmottak.