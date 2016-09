Fem ting du må vite om togstreiken

1. Her rammer streiken

68 av de 71 lokførerne som er tatt ut i streik jobber i Oslo, Ski og Lillestrøm. De to sistnevnte stasjonene er arbeidsstedet til de aller fleste av dem.

Derfor blir også linjer som har stasjoner på ruten hardest rammet av streiken.

Hvor mange og hvilke tog som blir innstilt fra dag til dag avhenger av turnusen til lokførerne.

Streiken vil også ramme noen få avganger fra Bergen, Kristiansand og Trondheim.

NSB har på denne siden listet opp avgangene som er rammet.

71 lokførere tatt ut i streik: Slik rammer togstreiken

2. Derfor streiker lokførerne

Meklingen mellom LO Stat og Spekter, som representerer henholdsvis Norsk Lokomotivmannsforbund og NSB, brøt sammen fordi Lokomotivmannsforbundet krevde å få tariffestet utdanningsnivået til lokførerne.

Dette ønsker de fordi utdanningen ikke er lovfestet.

– Vi aksepterer ikke dumping av lokførernes utdanning. Vi må ha en nasjonal standard. Vi må sikre at våre medlemmer kan frakte passasjerene trygt fram. Derfor er vi i streik, sier forbundsleder Rolf Ringdal i Lokomotivmannsforbundet.

3. Opptrappingsplanene og streikens varighet

Det er foreløpig ikke bestemt hvordan opptrappingen av streiken vil bli om den vedvarer.

Det er også umulig å si hvor lenge streiken vil vare, og om det kan bli snakk om tvungen lønnsnemnd.

Lise Åserud / NTB scanpix

– Vi kommer til å vurdere opptrapping i møte i streikekomiteen i slutten av uka. Vi vil da i så fall trappe opp om en uke, sier Ringdal.

Hvordan opptrappingen eventuelt vil skje, sier han de må komme tilbake til når det eventuelt skulle bli aktuelt.

4. Ingen busser for tog

NSB kommer ikke til å sette opp alternativ transport for togene som rammes av streiken.

– Ettersom dette er en lovlig konflikt, ville dette medført å bryte spillereglene, forklarer kommunikasjonsrådgiver Håkon Myhre i NSB.

Streiken innebærer altså at reisende selv må finne et alternativ for transport.

5. Ingen refusjon på billetter

Har du allerede kjøpt billetter på avganger som rammes av streiken eller har periodekort har du ingen rett til å få dette refundert.

– Reisegarantien gjelder ikke. Streik er ansett som force majeure. Så de som har kjøpt billetter får ingen refusjon, sier Myhre i NSB.

Leter du etter alternativ måte å komme deg til jobb på? Vi testet de ulike jobbreisene til Oslo: