Ferger innstilt mellom Norge, Sverige og Danmark

Allerede klokka 8 var det meldt vindstyrke på 17 meter per sekund ved Færder fyr, og dette skal øke utover dagen, ifølge Sandefjords Blad.

Sverige og Danmark

Reisende til Sverige som skulle ta 7-avgangen med båten Bohus fra Sandefjord, måtte dermed vente da avgangen ble innstilt.

Color Line kansellerte først sine morgenavganger med SuperSpeed fra Larvik til Hirtshals og fra Kristiansand til Hirtshals begge veier. Senere på dagen opplyste rederiet at alle avganger torsdag er kansellert på grunn av værforholdene.

Fjord Line har kansellert torsdagens seilinger med MS Oslofjord mellom Sandefjord og Strømstad, mens MS Bergensfjord ifølge selskapets nettsider fikk forsinket avgang fra Stavanger på vei til Bergen torsdag morgen på grunn av været.

Moss-Horten

Torsdag formiddag melder Bastø-Fosen , som trafikkerer fergesambandet mellom Moss og Horten i Oslofjorden, at alle avganger med leiefergen MS Melshorn er innstilt inntil videre på grunn av været. Fergen har vært leid inn som erstatning for en av de faste Bastø-fergene som er på verft for bytte av motor.

Rederiet opplyser på sine nettsider at de øvrige fire fergene går som normalt, men at det må påregnes noe ventetid på grunn av den reduserte kapasiteten. (NTB)