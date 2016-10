Det er full fyr i ferja MF Strand og mye røyk på stedet, meldte Haugaland og Sunnhordland politidistrikt like etter klokken 9 lørdag. Klokken 14.45 opplyser politiet til NTB at brannen fremdeles ikke er under kontroll.

– I tillegg til mannskap fra brannstasjoner i Bømlo kommune er også brannvesenet fra Stord, Haugesund, og Karmøy på plass, sier operasjonsleder Rune Plassen.

Det skal ha vært personer i arbeid på den store ferja da det begynte å brenne, men det er ikke meldt om skadde.

– Dramatisk

423 er evakuert, og Bømlo kommune har varslet 1.300 mennesker om evakuering.

Jan Kåre Ness / NTB scanpix

– Dette er i tilfelle det utarter og det oppstår en kraftig røyk- og gassutvikling her, sier Plassen. Det er også spillolje og diesel om bord.

De evakuerte er samlet i Bømlohallen, og politiet oppfordrer folk i området til å holde seg innendørs og lukke vinduer og dører.

Nils Olav Hovland Sørenes, kona Ida Sjøvangen Steinsland og barna Lone og Pernille var blant dem som måtte evakuere.

– Vindretningen var slik at røyken sto rett på huset vårt. Jeg har hatt brann i huset før, så da vi kjente lukten, var det bare å komme seg vekk, sier Hovland Sørenes til NRK om evakueringen i 9-tiden i lørdag morgen.

Han anslår at mellom to til fire hundre er samlet i Bømlohallen.

Jan Kåre Ness / NTB scanpix

– Det er jo egentlig ganske dramatisk, men stemningen her er for så vidt grei. Selv om det er mange som lurer på om de får sove hjemme i natt, og hvor de skal sove hvis ikke, forteller Sørenes.

Startet i salongen

Brannvesenet opplyser til Haugesunds Avis at brannen trolig startet i salongen på den 34 år gamle båten – og spredte seg derifra.

– Det er ei stor ferje. Vi bruker mye ressurser på stedet, sier operatør ved 110-sentralen i Sunnhordland, Eirik Minde, til NRK.

Han sier røyken har spredd seg over hele Rubbestadneset.

MF Strand begynte å brenne da den var inne til service ved LOS Marine på Rubbestadneset i Bømlo rundt klokken 9 lørdag morgen.