Fikk ekstraregning på 250.000 etter tannbehandling i utlandet

For fire og et halvt år siden reiste Kristin B. Martinsen fra Oslo til tannlegebehandling ved Budapest Klinikken i Ungarn.

I likhet med mange andre nordmenn som trenger større reparasjoner av tennene, ble hun fristet av rimelige priser og tilrettelagte opplegg for norske pasienter.

– Jeg lot meg lokke av reklamen. Klinikken var norskeid, noe som virket betryggende – og den var billig, sier hun.

Den beslutningen angrer hun bittert på i dag.

Olav Olsen

Har brukt 350.000 på å fikse tennene

Etter ett års behandling og fem turer til Budapest, var to broer over implantater på plass. Rotfylling var fikset, dessuten hadde tannlegen overbevist henne om at hun burde legge broer over fortennene i over- og undermunnen.

To måneder senere fikk hun problemer med betennelse og tenner som viste tegn til å løsne.

Les Martinsens leserinnlegg om hvordan hun opplevde behandlingen og komplikasjonene etterpå: En tannreise til Budapest i tre akter.

Da komplikasjonene oppsto, reiste Martinsen på nytt til Budapest Klinikken, men der sa tannlegen ifølge Martinsen at de ikke kunne gjøre mer for henne.

– Jeg følte at jeg møtte veggen.

Hun brukte rundt 100.000 kroner på behandlingen på Budapest Klinikken. Etterpå har hun brukt 250.000 på tannlegebehandling i Norge for å rette opp feil hun mener ble gjort i Ungarn.

Norsk tannlege: – Helt klart kritikkverdig behandling

Kristin B. Martinsen får støtte av sin nåværende tannlege, Bent Gerner ved Homansbyen tannlegesenter. Han er spesialist i oral protetikk og arbeider også som sakkyndig i Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

– Valget av behandling som er gitt Kristin Martinsen, er helt klart kritikkverdig, og utenfor de normene tannleger følger i Skandinavia, sier han.

– Den bærer til dels preg av overbehandling, altså behandling som ikke er nødvendig. Og mye av det som er gjort, er dårlig utført.

Olav Olsen

Gerner forteller at broen i Martinsens høyre overkjeve var løs og så dårlig utformet at det var blitt tannråte under. Dermed har flere tenner gått tapt.

– I underkjeven var det satt inn to unødvendige implantater mellom andre tenner, og det var plassert en bro på toppen av disse som ikke passet. Under broen var det blitt tannråte.

Spesialisten mener Kristin B. Martinsen ville fått medhold hvis hun hadde klaget til Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

– Men utenlandsbehandlede pasienter kan dessverre ikke søke om erstatning innenfor denne ordningen, opplyser han.

Professor ved UiO: Det hender vi får inn pasienter med totalhavari i tennene.

Klinikken: – Målet vårt er å finne en løsning

Daglig leder for Budapest Klinikken, Morten Leivseth, sier at klager fra pasienter alltid har førsteprioritet hos dem og at klagene blir behandlet grundig.

– At Martinsen ikke er fornøyd med behandlingen, synes vi er beklagelig. Fra vår side har målet hele veien vært å finne en løsning hun kunne bli fornøyd med, understreker han.

Ifølge Leivseth tilbød klinikken i januar 2014 Martinsen å dekke alle kostnader til reise og opphold, slik at hun kunne returnere til Budapest for en vurdering, samt rette opp eventuelle feil og mangler.

Han påpeker at klinikken i juni i fjor sendte den siste av mange e-poster til pasienten, der de ber om mer dokumentasjon med tanke på erstatning, men de fikk aldri svar.

Dan P. Neegaard

Martinsen: – Det siste jeg ville var å dra tilbake til Budapest

Til dette svarer Kristin B. Martinsen at hun syntes hun hadde sendt klinikken nok dokumentasjon fra norske tannleger på hva som var gjort feil.

– Slik jeg tolket det, var dette bare en måte å dra ut tiden på. Det siste jeg ville, var å dra tilbake til Budapest, sier hun.

Leivseth på sin side mener saken fremstår som sammensatt og kompleks.

– Pasienten har hatt mulig betennelse og sekundær-karies etter at behandlingen ble gjennomført ved vår klinikk. Erklæringene fra norske tannleger som ble oversendt oss var ikke entydige, sier han.

– Derfor er det viktig at spesialistene som har utført behandlingen, også får muligheten til å vurdere pasienten.

Ingen vet hvor mange som får problemer

Det er ingen som har oversikt over hvor mange norske pasienter som er «tannturister», eller hvor stor andel som får problemer i ettertid.

Ved siden av Budapest Klinikken er Tannreiser.no en stor aktør. De har sendt 2000 mennesker til Ungarn hvert år de siste årene. I tillegg er det en rekke mindre aktører, og mange nordmenn får tannbehandling også utenfor Europa, som i Thailand og India.

Mottar jevnlig klager

Forbruker Europa er det norske kontoret i det europeiske nettverket av forbrukerkontorer. Leder Ragnar Wik sier de jevnlig mottar klager og henvendelser om tannbehandling.

Skjermdump fra Budapest Klinikkens hjemmeside

– Du kan spare mye penger på å dra utenlands, men du risikerer også noe. For eksempel dårligere rettigheter og færre klagemuligheter, sier Ragnar Wik.

Også Den norske tannlegeforening får regelmessig bekymringsmeldinger både fra egne medlemmer og fra pasienter om tannlegebehandling i utlandet.

Generalsekretær Morten Harry Rolstad sier det er mange typer problemer som kan oppstå etter utenlandsbehandling som må håndteres av norske tannleger i ettertid. Ofte er det omfattende og kostbare behandlinger med tannimplantater som må følges opp.

Risikerer å bli gjort ansvarlige

Men mange norske tannleger er ifølge Rolstad skeptiske til å gå inn med reparasjoner av behandling utført i utlandet:

– Mange utenlandske tannklinikker har en garantiordning som gjør at pasienten kan komme tilbake hvis de ikke er fornøyd eller det oppstår komplikasjoner. Men hvis pasienten i mellomtiden har fått behandling hos en norsk tannlege, kan garantiordningen falle bort og den norske tannlegen kan risikere å bli gjort ansvarlig av pasienten, forklarer han.

Fakta: Tips ved kjøp av tannlegetjenester i EU/EØS Forbruker Europa har laget syv tips til norske forbrukere som kjøper tannlegetjenester i EØS/EU: 1. Få diagnose og behandlingsbehov med prisoverslag fra norsk tannlege. 2. Gjør et grundig nettsøk på aktuelle tannleger innen EU/EØS området. 3. Vurder kontakt mot nasjonale helsetilsyn for den tannlegen du velger. 4. Be om en vurdering av tilstand, få diagnose, behandlingsbehov og pris og sammenlign med informasjon fra en norsk tannlege. 5. Sjekk at tannlegen er forsikret i hjemlandet og eventuelt om dine egne forsikringer dekker slik behandling uten å tegne tilleggsdekning 6. Få en gjennomgang av tannlege i Norge etter behandlingen. 7. Reklamér/klag skriftlig straks du merker at noe er galt eller at kontroll av norsk tannlege avdekker feil. Husk å beholde kopi av din reklamasjon/klage. Kilde: ForbrukerEuropa

Kan ikke søke Norsk pasientskadeerstatning

Også norske tannleger gjør feil. NPE gjorde i fjor 1329 vedtak om erstatning etter tannbehandling. 41 prosent av pasientene fikk medhold. 43 prosent fikk erstatning på grunn av gal behandlingsteknikk eller -metode.

– Mange er sikkert svært fornøyd med behandlingen de har fått i utlandet, sier Morten Harry Rolstad i tannlegeforeningen.

Han understreker likevel at man bør være ekstra oppmerksom ved tannbehandling utenlands.

– Klageordningene for pasienter i Norge gjelder ikke for behandling utført i utlandet. Utgifter på grunn av problemer som oppstår dekkes heller ikke av forsikringen, forteller han.

33 garanti – eller reklamasjonssaker i fjor

Kristin B. Martinsen ønsker nå å kunne legge denne saken bak seg.

– Jeg håper Budapest Klinikken betaler meg erstatning for problemene som har oppstått, sier hun.

– Skulle det vise seg at Martinsens plager er et direkte resultat av eventuell feilbehandling hos oss, vil vi selvsagt måtte forholde oss til et erstatningsansvar, sier daglig leder Morten Leivseth.

Han forteller at klinikken i fjor hadde cirka 2600 norske pasienter – og 33 garanti- eller reklamasjonssaker. I disse sakene fikk pasienten ifølge ham tilbud om å få dekket reise og opphold til Budapest, eller de fikk skadene utbedret for klinikkens regning hos lokal tannlege i Norge.