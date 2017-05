Det vekket reaksjoner da en 37 år gammel mann i Stavanger tingrett ble dømt til 5 års fengsel for å ha voldtatt to prostituerte kvinner. Det normale straffenivået for én voldtekt er 4 års fengsel og i denne saken la aktor ned påstand om 6 års fengsel.

Tingretten mente imidlertid at 6 års fengsel for to voldtekter var for strengt. Tiltalte i denne saken måtte dømmes mildere fordi de to fornærmede kvinnene var prostituerte, mente tingretten.