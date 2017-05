Fikk unike ulvebilder på kloss hold: Her poserer Østmarka-ulven for Marie Helena Walle

I flere år har markatraveren og hobbyfotografen drømt om å få et lite glimt av ulv i Østmarka.

Og 43-åringen fra Lørenskog har tilbrakt mye tid på stier og tråkk i skogsområdene rundt Oslo.

– Jeg har alltid vært så misunnelig på dem som fikk se ulven. Jeg går i marka tre-fire dager i uken, men for noen år siden var jeg ute nesten hver dag. Både sent og tidlig. Men jeg så den aldri.

Privat

Håpet på halebilde

Tirsdag var hun kun på en kort rusletur inn ifra et av de populære utfartsstedene i Akershus-delen av Østmarka. Midt på formiddagen hørte hun noen komme på blåstien.

– Jeg trodde det var folk med en hund da jeg skimtet den mellom trærne. Men så kom den frem. Det var så overraskende, vi ble bare stående og se på hverandre. Jeg ble så tatt på senga at jeg glemte kameraet. Jeg tenkte at den blir redd og stikker når jeg begynner å klumse med kameraet. Kanskje rekker jeg å ta bilde av halepartiet i det den forsvinner, sier hun.

Marie Helena Walle

Urban hedmarking

Rovdyret som Walle fikk nærkontakt med, er trolig den nye ulvhannen som i vinter har slått seg sammen med en tispe i Østmarka-reviret.

Et viltkamera utplassert i Lørenskog fanget de to sammen på film på valentinsdagen i år, og nå tror ekspertene at det kan være hvalper på vei.

DNA-analyser viser at hannulven er født i Slettås, Hedmark i 2015.

Freidig og fotogen

Den unge alderen kan derfor være en forklaring på det som skjedde da Marie Helene Walle bestemte seg for å ta opp kameraet på tirsdag.

– Gjorde jeg en liten bevegelse med hånden, tok ulven et lite steg. Men så stoppet den og fortsatte å studere meg. Jeg rakk faktisk å skifte objektiv på kameraet, ta et steg til venstre og få tatt noen bilder. Den poserte virkelig, så bykset den inn i skogen, forteller Walle.

De var kun noen få meter fra hverandre. Walle antar at det hele tok tre-fire minutter.

Snek seg bak for å smugtitte

Men hannulven var ikke helt ferdig med flørten.

– Jeg sto en stund og kikket etter den, men han var borte. Så da begynte jeg å gå. Men etter kort tid oppdaget jeg noe i øyekroken. Da hadde ulven gått i ring bak meg og sto og studerte meg fra bak trærne. Så gikk den sakte av gårde. Den virket nysgjerrig og uredd, forteller Walle.

– Var ikke du redd?

– Når en ulv er så lite sky, kan den være farlig. Men jeg fikk ikke inntrykk av at denne var det. Den virket bare nysgjerrig. Jeg var ikke redd ett sekund, sier Walle.

Hemmelig sted

Amatørfotografen postet tirsdag de unike og intime nærbildene fra ulvemøtet på Facebook-siden til Østmarka-brukere. Responsen har vært enorm, bildene er likt av 1500 og det har strømmet på med henvendelser og spørsmål. Men Walle nekter å oppgi hvor i Østmarka det hele skjedde.

– Jeg har kun fortalt det til to stykker som jeg vet er for ulv. Det finnes folk som ønsker livet av Østmarka-ulvene. Nå er den sikkert på et helt annet sted, men for sikkerhets skyld holder jeg stedet hemmelig.

Hun har fått spørsmålet fra noen bekymrede hundeeiere, men andre har derimot ønsket seg ulven tettere på eget hjem.

– Jeg har fått inn bestilling fra noen som vil ha et bilde i glass og ramme. En har også ønsket å lage tapet av bildene.

Blitt en kjent nese

Rovviltansvarlig hos Statens naturoppsyn, Jan H. Wilberg har studert bildene og mener at dette ligner ulvehannen i østmarkareviret.

– Det ligner, ut fra bildene som er tatt av den tidligere. Den har en særegen deformasjon på nesen, nesten litt oppstoppernese.

Wilberg sier at denne ulven er blitt observert av flere på en rekke steder – særlig i Enebakk-området den siste tiden.

Ulv i Østmarka har tidligere ført til heftig debatt og også angst blant hundeeiere, som frykter at hundene dere skal bli angrepet og drept av det langt sterkere rovdyret. I februar ble en dachs kvestet av ulv på en gårdsplass i Aurskog-Høland. Men ekspertene mener at det er liten grunn til bekymring.

– Ung og dum

Amatørfotograf Ivar Johannes Knai i Enebakk har fulgt og fotografert Østmarka-ulv siden rovdyret dukket opp her på 2000-tallet. Han var en av de første som fotograferte ulv i Østmarka.

Han bekrefter at mange har sett og fotografert gråbein denne våren.

– Observeres og fotograferes praktisk talt daglig fra nord til sør. Dette er de overlegent beste bildene så langt, hvis vi ser bort fra bilder tatt fra bil ved Hektner gård i januar da han, etter å ha svømt over Øyern samme dag, kom rett over jordene med stø kurs for Østmarka-tispa, skriver Knai på Østmarka-sidene.

Han tror ulven kommer til å skygge banen etter hvert.

– Den nye hannulven i Østmarka har brakt med seg en lite sky adferd. Ung og dum. Ingen tendens til aggresjon, men nysgjerrig. Ikke uvanlig. Blir trolig klokere og skyere i løpet av året.