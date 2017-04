Finn frem solkremen - nå kan det bli 20 grader på Østlandet

Den siste uken har vært preget av vinterens siste krampetrekninger i deler av Sør-Norge. Dette var tydelig også da Aftenposten ringte til Meteorologisk Institutt - i Tromsø - for å undersøke: Hvor i all verden blir vårvarmen av?

– Det er her vi har medievakt i dag. Aftenposten, ja. Snør det hos dere i Oslo nå?

Vegg-til-vegg-sol

– Ærlig talt. Vi ringer for å snakke om noe hyggelig, rettere sagt om en mulig blendende nyhet: En kollega påstår at det brått blir vegg-til-vegg-sol?

– Det uttrykket kjenner jeg ikke. Det jeg kan si, er at det også på Østlandet blir virkelig fint vær fremover. Resten av landet har hatt knallvær i hele dag. Utover i helgen kommer et høyttrykk til å bygge seg opp fra Trøndelag og sørover. Dermed får hele Sør-Norge sol og fine temperaturer.

– Milde himmel. Hvor fine, da?

Høyttrykket blir liggende

– Fra og med lørdag blir det varmere og varmere, for Sør-Norges del. Utover i uken kan det lokalt bli over 20 grader, med unntak av i fjellet. På søndag kommer et lavtrykk fra Finland inn over Nord-Norge. Der blir det en del nedbør og trolig snø. 1. mai kan også Trøndelag få noen byger. I Sør-Norge, derimot, blir høyttrykket liggende.

– Hør nå her. Sluddflakene flagrer over hele vår grime-grå hovedstad, kun timer før mai måned. Hvor lenge kan dette nær ubegripelige væromslaget vare?

– I hvert fall frem til neste helg.

– Én hel uke, kun med solbrillevær?

– Ikke glem solkremen! Vi har jo et UV-varsel også; la meg se. Jo, strålingen tiltar utover i uken, til oransje nivå. Det er sterkt. Særlig i fjellet.

Kald luft fra Danmark

– Kraftig kost er det vel også med lavlandssnø sent i april. Pisket den seg ned fra Sibir?

– Nei da. De kjølige luftmassene kommer fra Danmark. Faktisk er de ikke så kalde. Det er nedbøren som kjøler ned luften. At det snør på denne tiden av året, også over Østlandet, er ganske typisk: April byr gjerne på en liten, vinterlig krampetrekning. Nå er den altså over for Sør-Norges del.

– Kjære statsmeteorolog. Snakk ut: Kongerikets tettest befolkede områder får rett og slett utepilsvær?

– Du får formulere deg som du vil. At det blir fint vær, dét kan jeg stå inne for!

