Finsk politisjef dømt - hadde 600.000 nedgravd i hagen og eide åtte biler

Aarnio ble tidligere i høst dømt til tre års fengsel for grovt misbruk av stillingen, grovt bedrageri og for å ha tatt imot bestikkelser.

Torsdag la Helsingfors tingsrätt ytterligere sju år på dommen, etter å ha funnet ham skyldig i fem tilfeller av grove brudd på narkotikalovgivningen og 17 andre lovbrudd.

«Keiseren»

Aarnio vokste opp i arbeiderklassestrøket Maunula i Helsingfors, der det bor mange narkomane.

58-åringen ble kalt «keiseren» av kollegaene i narkotikapolitiet i Helsingfors, der han jobbet seg helt til topps gjennom 30 år.

I 2013 endte politikarrieren med et brak, da han ble pågrepet og varetektsfengslet, siktet for å ha ledet en bande som har smuglet store mengder hasj til Finland.

Smuglet i tønner

Hasj til en verdi av minst 90 millioner ble smuglet inn i landet fra 2010 til 2013, skjult i store tønner merket som impregneringsmiddel.

Tønnene kom fra Nederland og var dekket med bly innvending for at gjennomlysning ikke skulle avsløre innholdet.

Aarnio ble avslørt etter flere måneder med avlytting, der den finske etterretningstjenesten til slutt snappet opp flere samtaler og meldinger mellom selgeren i Nederland og de finske kjøperne.

Nedgravde penger

Hjemme hos Aarnio, nedgravd i hagen, fant politiet blant annet et spann med 65.000 euro, nærmere 600.000 kroner.

Den 58 år gamle polititoppen har ikke lagt skjul på sin velstand de siste årene, og eide hele åtte biler da han ble pågrepet.

Selv nektet han underrettssaken for å ha gjort noe galt og hevder at han drev en såkalt undercover-operasjon for å avsløre banden han ifølge dommen ledet.

Under politiutdanningen studerte Aarnio for øvrig hvordan narkotikakartell opererer, og dommen påpeker at det er flere likhetstrekk mellom metodene han beskrev i eksamensoppgaven sin og de han selv benyttet.