Fire av ti sier Norge er et kristent land

Det viser en meningsmåling InFact har utført for Dagen. Spørsmålet er aktualisert i år siden Norge og mange andre land skal markere at det er 500 år siden reformasjonen begynte.

34 prosent svarer nei og 24 prosent svarer «vet ikke» på spørsmålet: «Er etter din oppfatning Norge et kristent land i dag?»

Svarene varierer i liten grad med kjønn, men noe med landsdel. Ja-andelen på Sørlandet er 47 prosent. Østlendingene er minst tilbøyelige til å oppfatte Norge som et kristent land. I Oslo er dette særlig tydelig: 37 prosent svarer ja, 45 prosent sier nei.

– Jeg synes det er positivt at over 40 prosent forstår Norge som et kristent land, sier biskop Halvor Nordhaug i Bjørgvin. Men han understreker at spørsmålet ikke er særlig presist og merker seg at vet ikke-prosenten er høy.

Direktør Jens-Petter Johnsen i Kirkerådet understreker at det til alle tider har vært vanskelig å definere hva et kristent land er.

– Samfunnets kristne preg vil i framtiden mer avgjøres av folkets egen, personlige tilslutning til det kristne budskapet, sier han. (©NTB)