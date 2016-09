Fire nye sykehus rammet av streik i dag

Akademikerne tar ytterligere 119 medlemmer ved fire nye sykehus ut i streik fredag.

Sykehusene som berøres er Vestre Viken, Akershus universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold og St. Olavs hospital.

Fra før er 195 sykehusansatte tatt ut i streik ved Oslo universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Helse Bergen, Helse Stavanger og Finnmarkssykehuset. Flertallet av de streikende er leger.

Kristin Angel er redd for å miste kontrollen over sitt eget privatliv. Dette er grunnen til at hun streiker.

– Opptrappingen av streiken setter ikke liv og helse i fare. Akuttbehandling, kreftbehandling, psykisk helse og barn er skjermet, sier Akademikernes forhandlingsleder Rune Frøyland.

Heiko Junge / NTB scanpix

Konflikt om turnus

Streiken ble et faktum etter at det ble brudd i forhandlingene mellom Akademikerne og arbeidsgiverforeningen Spekter natt til onsdag.

Fakta: Fakta om legestreiken 194 medlemmer av Akademikerne gikk ut i streik onsdag morgen etter at meklingen med Spekter ikke førte fram. Streiken berører Oslo universitetssykehus (OUS), Sykehuset Østfold, Helse Bergen, Helse Stavanger og Finnmarkssykehuset. Streiken ble trappet opp fredag med 119 ansatte ved Akershus universitetssykehus, Vestre Viken, Sykehuset i Vestfold og St. Olavs hospital. De streikende omfatter leger og andre yrkesgrupper som ingeniører, økonomer, jurister og samfunnsvitere. Striden handler om legenes arbeidstidsordninger. Spekter ønsker å gå fra dagens kollektive turnusordninger til individuelle turnuser for landets sykehusleger, noe Legeforeningen nekter.

Striden gjelder legenes arbeidstidsordning. Spekter ønsker å gå bort fra dagens kollektive vaktordning og over til individuelle turnuser. Argumentet er at det gir mer fleksibilitet til å planlegge.

Legeforeningen mener på sin side at det øker risikoen for mer høyintensive vaktuker på rad, og at det kan skape press mot den enkelte arbeidstaker.

Forhandlingsleder Rune Frøyland uttalte til NTB torsdag at det ikke har vært noen kontakt mellom partene siden streiken brøt ut.

Brev til Høie

Akademikerne sendte torsdag helseminister Bent Høie (H) et brev for de spør om det ligger en politisk bestilling bak Spekters krav om omlegging av turnusen.

Han viser til at motparten, arbeidsgiverforeningen Spekter, på sin skriver at dagens ordning gjør det [vanskelig for sykehusene å planlegge i tråd med «nye pasientrettigheter»](http://www.spekter.no/Nyheter/Nyheter-2016/Beklagelig-sykehusstreik/%20/o%20http:/www.spekter.no/Nyheter/Nyheter-2016/Beklagelig-sykehusstreik/ \t _blank) og «pålegg fra politiske myndigheter».

– Vi kan ikke se at planlegging av vaktene slik det er i dag, skulle være en dårligere ordning for pasientenes helsetjeneste enn en annen måte å planlegge vaktene på, sier Frøyland.

Høie har hittil ikke kommentert streiken.

Anne-Kari Bratten i Spekter reagerte på at motparten trekker statsråden inn.

– Det er helt oppsiktsvekkende at Akademikerne Helse prøver å bringe myndighetene inn i denne helt lovlige streiken. Vi har fast tradisjon i vårt demokrati for at det er partene som er ansvarlig for lønnsoppgjør, sier hun.