Fire tyskere reddet ned fra fjellet

Indre Hardanger Røde Kors

Det dreier seg om tre menn og en kvinne i alderen 26 til 29 år, som satt fast i fjellet på Råsena, ifølge Bergens Tidende.

– Jeg ser de kommer her nå. De ser ut til å være i bra form. Dette er veldig bra, sier politiets innsatsleder på stedet, Vidar Litlekalsøy, lørdag formiddag til avisa.

Redningsaksjonen som ble satt i gang i fjellheimen i Odda fredag kveld.

Tidligere samme dag ble en mexicansk mann fløyet ut med helikopter etter å ha skadet foten ved Trolltunga. Så gikk alarmen igjen.

– Vi har nå et mannskap på ti oppe i fjellet. De arbeider med å sikre de fire, slik at vi kan få dratt dem opp. De står på kanten av et høyt stup. Det er kanskje 70-80 meter høyt, sa områdeleder Bjørn Arild Fjeldsbø i Indre Hardanger Røde Kors til BT lørdag morgen.

Meldingen til politiet om at fire tyske turgåere hadde kommet bort fra stien og satt fast i fjellet på Råsena i Odda, kom i 20.15-tiden fredag kveld.

Tok mange timer å nå fram

For Fjeldsbø og hans kolleger i Røde Kors ble det en lang økt, etter en lang uke.

– Selv har jeg ikke sovet på 28 timer. Dette er den sjuende redningsaksjonen vi har på seks dager, sier områdelederen.

På det meste var 14 mannskaper ute i natt for hjelpe tyskerne.

– Vi har hatt folk fra Voss, Etne , Kinsarvik, Odda og Tyssedal med på aksjonen. Alarmen gikk kl. 09.10, men vi greide ikke å komme oss opp til dem før kl. 05.19 i dag tidlig. Været var svært dårlig, med tåke, regn og vind, i tillegg til nattemørket, sier Fjeldsbø.

Indre Hardanger Røde Kors

300 meter tau lagt ut

Redningsmannskapene arbeidet i morgentimene med å legge ut tau for å få sikret ruten tyskerne må ta for å komme seg opp på stien som går ned til Mannsåker.

– Vi har lagt ut 300 meter med tau, og regner med å ha dem nede her om et par timer, sa Fjeldsbø i 9-tiden lørdag.

Må heises opp

En fjellredningsgruppe fra Voss er fremme hos de fire.

– De er kalde og våte, og begynner å bli lei, men er forsåvidt ved godt mot. Det er så bratt terreng at dei må heises opp fra der de står, sier operasjonsleder Morten Rebnord hos politiet i Hordaland kl. 07.30 lørdag.

De fire tyskerne får hjelp av frivillige i den såkalte bratt lende-gruppen. Lørdag morgen var været fortsatt så dårlig at det ikke var mulig å bruke helikopter for å hjelpe dem ut.

– Redningsgruppen har utstyr til å få heist de fire opp. Det skal være snakk om ca. 60 meter, i svært bratt terreng. Fra der vil de kunne komme seg ned til vei, sier Rebnord.

Nede ved Sandvinvatnet har Sivilforsvaret slått opp telt med varme, som står klart når de fire har kommet seg ned.

Mistet stien

Aksjonen er den syvende på seks dager, og nummer 50 hittil i år, opplyser områdeleder Bjørn Arild Fjeldsbø i Røde Kors.

– De er i alderen 26 til 29 år. De var på vei fra Gamlestølen til Odda, og har kommet bort fra stien. De kommer seg verken opp eller ned. De har klær, mat og telt, men får ikke slått opp teltet fordi det er for bratt, sier Tatjana Knappen ved politiets operasjonssentral.

Politiet opplyste først at det var snakk om fire kvinner. Men ifølge områdeleder Fjeldsbø i Røde Kors er det bekreftet at turfølget består av tre menn og en kvinne.

Kjører med ATV

Politiet hadde fått turgåernes GPS-posisjon, og sendte ut Røde Kors-mannskaper for å få de fire trygt ned.

– Vi diskuterte med Hovedredningssentralen om det skulle brukes helikopter, men det var mye turbulens under redningsaksjonen i området tidligere i dag, så vi kom til at det ville være bedre å sende opp mannskaper fra Røde Kors, sier Knappen.

Også Bratt lende-gruppen fra Voss rykket ut. De skulle kjøre så langt de klarte med ATV, før de gikk videre til fots.

Det har regnet i Odda, men vært god sikt. Ingen av turgåerne er skadet.