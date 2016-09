Flere Norwegian-fly til Spania kansellert lørdag

– De som var tilgjengelig hadde jobbet for mange timer allerede, og hadde ikke lov til å jobbe lenger. Vårt standby-crew, reserveteamet, var dessuten satt inn på andre ruter, sier presseansvarlig Charlotte Holmbergh Jacobsson i Norwegian til Aftenposten.

Vi har sendt ut SMS til de reisende, hjulpet flere med ombooking og til og med kjøpt billetter med andre flyselskaper for enkelte. Vi forsøker å hjelpe så godt vi kan, sier presseansvarlig Charlotte Holmbergh Jacobsson i Norwegian til VG.

At dette skjer på en lørdag som er en ekstra populær utreisedag, gjør situasjonen ekstra ille. Enda verre er det at det er første dag i høstferien for svært mange norske familier. Også flygningene tilbake til Oslo lufthavn utgår.

– Det er alltid beklagelig at slike ting skjer, sier Jacobsson.