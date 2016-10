Flere ansatte ved Orkdal sykehus slått ut av virus

Problemet ble oppdaget tirsdag og fortsatte fredag og lørdag. Da i alt 13 ansatte ble syke, skriver Adresseavisen.

– Vi har hatt begrenset aktivitet i helgen og satt i verk alle tiltak vi kan gjøre med smitteforebygging. Etter lørdag er det heldigvis ingen flere som er blitt syke, sier avdelingssjef Nina Hassel ved sykehuset til Adresseavisen.

Vanlig virus

Norovirus er ikke uvanlig, men det er svært smittsomt. Viruset er en derfor en vanlig årsak til omgangssyke.

Det er imidlertid sjeldent at så mange ansatte rammes samtidig. Helsepersonell som får omgangssyke må holde seg borte i minimum 48 timer etter at symptomene er borte.

– Personalet har vært usedvanlig sporty. De har stilt opp og gjort en ekstra innsats for å fylle opp vaktlistene, sier Hassel til NTB.

Fakta: Norovirus Mage-/tarminfeksjon forårsaket av viruset, som tilhører Calicivirus-familien.

Norovirus er en av de vanligste årsakene til utbrudd av magetarminfeksjon, eller omgangssyke om du vil, på verdensbasis. Det er skyld i mer enn 85% av alle epidemiene med magetarminfeksjoner i Europa og USA.

Norovirusinfeksjoner har vært vanligst om vinteren og er derfor på engelsk omtalt som "winter vomiting disease".

Viruset er ekstremt smittsomt, og det er høy sannsynlighet for at du blir syk om du får det.

Viruset er også svært motstandsdyktig. Det kan tåle frysing, oppvarming til 60ºC, rengjøring med klor og alkohol samt vanlige rengjøringsmidler. Kilde: Norsk helseinformatikk

- Har full kontroll

For å begrense smitten er hygienerutinene ved sykehuset skjerpet, og alt utstyret er vask grundig. Pasienter ble også lagt på isolat, i tillegg til at sykehuset begrenset inntak av nye av pasienter.

- Har dette rammet noen av pasientene?

– Vi er litt usikre. Kanskje har en pasient hatt et snev av det, men vi er ikke sikre. Det er vanskelig å skille ut symptomene, sier Hassel.

Hun understreker at situasjonen nå er helt under kontroll.

– Det vi kan si med sikkerhet er at det ikke er fare for pasientsikkerheten. Situasjonen er nå helt under kontroll, og ingen som skal til sykehuset bør være bekymret, sier Hassel