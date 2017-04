Flere fjelloverganger stengt

Tirsdag ble det sendt ut obs-varsel for elleve fylker i Sør-Norge. Det er ventet sterk vind og kraftige regnbyger tirsdag og onsdag.

Statens vegvesen melder at flere strekninger har natt til onsdag blitt stengt, også lenger nord i landet.

Riksvei 7 over Hardangervidda er stengt. På riksvei 15 over Strynefjell er det kolonnekjøring mellom Billingen bom og Ospeli. Det er også stengt på strekningen over Saltfjellet i Nordland. I Finnmark er veien mellom Olderfjord og Honningsvåg stengt fra Hønsa til Repvåg.

Meteorologisk institutt opplyste tirsdag at nedbøren i fjellet ville komme som snø og snøfokk som vil gi vanskelige kjøreforhold.

Den sterke vinden som ble meldt i Sør-Norge, skyldes et lavtrykk som ligger vest for Island og beveger seg over Norskehavet.