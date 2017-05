Flere med utenlandsk yrkesopplæring kan få den godkjent i Norge

Godkjenningen innebærer at utdannelsen i Polen og Tyskland likestilles med tilsvarende norsk utdannelse. Tidligere har det utelukkende vært mulig for kjøttskjærere, rørleggere, betongfagarbeidere, tømrere og frisører å søke om å få utdannelsen sin godkjent i Norge.

Fra og med 16. mai kan også murere, malere, slaktere, trevaresnekkere, glassfagarbeidere, møbelsnekkere, møbeltapetserere, butikkslaktere, pølsemakere og industrimekanikere søke om norsk godkjenning av sin tyske eller polske utdannelse.

– Viktig godkjenningsordning

– Vi er glade for at vi nå kan utvide ordningen med godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring med flere kvalifikasjoner. Dette er en viktig godkjenningsordning som lenge har vært etterspurt av partene i arbeidslivet, sier direktør for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), Terje Mørland.

Foreløpig er det bare personer med utdanning fra Tyskland og Polen som kan søke, men den neste utvidelsen vil omfatte utvalgte utdanningen fra de baltiske landene.

Siden ordningen ble opprettet i november 2016 har NOKUT mottatt 300 søknader. Av dem er 130 avvist, 34 avslått og 36 godkjent.