Flere nye norske klovneangrep

Onsdag kveld meldte politiet i Østfold om en hendelse på Østsiden i Fredrikstad.

«En klovn fikk seg ett berettiget slag da han skremte en turgåer som gikk med musikk på ørene», skrev politiet på Twitter.

Omkring klokka 23 fikk politiet i Sandefjord melding om en personer iført klovnemaske og kniv som skulle ha løpt etter en person ved Bugården i Sandefjord. En politipatrulje lette i området uten å finne noen.

«Ingen skadd. Ingen pågrepet. Sak opprettes ikke», melder politiet på Twitter.

Etter flere klovneangrep tirsdag gikk politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt ut og advarte om at «klovnene» kan bli straffeforfulgt.

– Dette er en trend vi har sett i andre land og som tydeligvis har kommet hit til landet. Dette er en oppførsel vi ikke ønsker. Jeg tror nok at noen tenker at dette bare er morsomt og uskyldig. Men det kan oppfattes som skremmende for dem som blir utsatt for det, sa han til NTB. (©NTB)