Flere redde hunder på avveie nyttårsaften

Mange kjæledyr, og spesielt hunder, skremmes av lydene av fyrverkeri. Flere timer før midnatt nyttårsaften melder politiet flere steder om hunder som har rømt, ifølge Dagbladet.

– En rekke hunder på tur i distriktet. Skremt av fyrverkeri? Hundeeiere oppfordres til å passe ekstra godt på dyrene i timene fremover, skriver politiet i Haugesund på Twitter.

Kan koste dyrt

Også i Telemark har operasjonssentralen sett seg nødt til å ut med en generell melding til hundeeiere på årets siste dag.

– Mange meldinger om hunder som løper rundt. Viktig at eiere melder fra om hunden har stukket av, slik at en unngår at hunden blir innbrakt. Slike innbringelser kan koste hundeeier dyrt.

– Det koster minimum 1.390 kroner om noen av firmaene vi bruker skal ta vare på hundene over natten. Pass uansett godt på hundene deres i kveld, sier operasjonsleder Ole Kamben i Sør-Øst politidistrikt til Varden.

Vær sammen

Torunn Knævelsrud, leder for seksjon dyrevelferd i Mattilsynet anbefaler at man ikke lar engstelige kjæledyr være alene.

– Vær sammen, gjerne i et rom der den er skjermet for lysblink og lyder, sier Knævelsrud. Hun understreker at mange dyr også har en tendens til å stikke av når de er redde.