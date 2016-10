Flere skremt av klovner med slagvåpen

Tre klovner med slagvåpen skremte flere personer på Romerike og i Bodø tirsdag kveld. Alle tre viste seg å være unge gutter.

Mye kan tyde på at de har latt seg inspirere av de mange «klovnene» som skremmer folk i USA.

Fenomenet med skremmende klovner skal ha startet i Northampton i Storbritannia og videre spredt seg til USA i den senere tiden, skriver Romerikes Blad.

Klokken 21.30 opplyste politiet i Salten at de var på utkikk etter to personer med klovnemaske som hadde skremt flere personer i Bodø.

– Det var noen ungdommer som var på vei hjem fra konfirmasjonsundervisning i Rønvik-området, da det dukket opp to personer iført klovnemasker og dressjakke, og som hadde båret med seg kjepper eller balltre. De hadde skremt ungdommene skikkelig, sier operasjonsleder Espen Fagervoll til Avisa Nordland.

Klokken 22.15 opplyser politiet at to unge gutter har meldt seg.

– De har forstått at dette ikke var lurt. De hadde paraply og lekesverd, tvitrer politiet.

Skummel klovn

Tidligere på kvelden var en skummel klovn på ferde på Romerike.

Ved 20.40-tiden meldte politiet at en person med klovnemaske slo etter en bil med et slagvåpen. Hendelsen fant sted like ved Auli barneskole i Nes kommune.

– Innringer til oss satt bak rattet med to barn i bilen da det dukket opp en mann i klovnemaske i grøfta. Han skal ha hatt et balltre eller noe lignende i hånden og løpt etter bilen, opplyser operasjonsleder Patrick Solberg i Øst politidistrikt til Romerikes Blad.

Dette viste seg å være en 14 år gammel gutt, med en hockeykølle.

Kontakter foreldrene

– Vi dro til stedet og har anholdt en gutt som er født i 2002. Han og fire kamerater gjorde dette sammen. De fire andre sto og så på, mens de filmet stuntet, sier Solberg, til TV 2.

Politiet vil ta kontakt med guttenes foreldre før de gjør mer i saken.

Klovner med kniv

Også i Eidsvåg i Møre og Romsdal melder politiet om en skremmende ungdom utkledd som en klovn tirsdag kveld. Klovnen skremte to jenter som satt i en bil ved en bensinstasjon.

– Klovnen banket på bilruta med en kniv og to pinner med en kjetting imellom. Jentene taklet dette på en veldig fin måte, men jeg ser for meg at andre kan reagere helt annerledes og bli veldig redde, sier Frode Gjøsund, operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt til VG.