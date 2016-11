Flere vitner sier de så offeret i live lørdag, men politiet mener nå at han ble drept natten før

Bakken ble funnet død i restene av et bål på en skogsbilvei 25 minutters kjøring fra Dokka sentrum ved 19-tiden lørdag . Da var to av de siktede, en kvinne og sønnen hennes, i konfirmasjon.

De to og en tredje siktet, morens tidligere kjæreste, ble torsdag varetektsfengslet i fire uker, siktet for forsettlig drap eller medvirkning.

– Jeg har kjent ham siden han var guttunge. Jeg er 100 prosent sikker på at det var han som kom gående da jeg fylte diesel på Shell-stasjonen lørdag ved 17-tiden, forteller Kjell Sirirud, som driver et bilverksted på Dokka.

Det var politiet selv som fortalte Sirirud at det var lørdag 3. september han fylte diesel på denne bensinstasjonen, som han vanligvis ikke bruker. Politiet har videoopptak av ham.

Flere andre vitner skal også ha sett Bakken denne lørdagen i Dokka sentrum.

Nytt drapstidspunkt

Politiet har tidligere fortalt at den siste sikre observasjonen av Bakken var nettopp lørdag.

Torsdag kom kontrabeskjeden. Politiet jobber nå ut fra en teori om at drapet skjedde natt til lørdag 3. september. Dersom de hadde holdt fast på det opprinnelige drapstidspunktet, ville det falle sammen med at to av de siktede var i konfirmasjon.

«Tidligere har politiet oppgitt at siste sikre observasjon av avdøde var lørdag ettermiddag 3. september. På bakgrunn av en samlet vurdering av etterforskningsmaterialet jobber politiet nå ut fra en teori om at drapet skjedde natt til 3. september. Politiet er fortsatt interessert i tips i saken», heter det i en pressemelding.

– Han kom gående og jeg hilste på ham

Sirirud synes dette høres merkelig ut. Det var jo politiet som fortalte ham at det var lørdag han fylte diesel på Shell-stasjonen.

– Da kom Bakken han gående på fortauet og jeg hilste på ham, forteller han til Aftenposten.

Han kjenner til minst to andre vitner som også skal ha sett Bakken rundt dette tidsrommet.

– Vi vurdert disse observasjonene, men fikk det ikke til å gå i hop med at han ble funnet død bare to timer senere. Det er ikke uvanlig at vitner kan ta feil, sier politiadvokat Kristian Johansen til Aftenposten.

– Hva kan du si om årsaken til at dere endrer drapstidspunktet?

– Det er en vurdering av resultatene av den tekniske og taktiske etterforskningen.