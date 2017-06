Flomfare i nord og sør i helgen

Flommen er allerede varslet i Nordland og Troms, men nå vil NVE også advare folk lenger sør.

– Nord-Trøndelag er nå inkludert i varselet. Vi ser at vannføringen i vassdragene som drenerer fjellområdene i Nord-Trøndelag, også øker som følge av økt snøsmelting, melder NVE.

Torsdag økte vannføringen til gult nivå i mange vassdrag særlig i Nordland og Nord-Trøndelag. Med fremdeles varmt vær er det ventet at vannføringen vil øke enda mer.

– Dagens prognoser viser at vi kan vente flom på oransje nivå i flere vassdrag, men det blir lokale forskjeller.

Ine-Therese Pedersen

Finnmark unngår heller ikke flomfare, selv om NVE venter at varmen er over slik at snøen får bli liggende i Øst-Finnmark.

I andre deler av fylket stiger imidlertid vannføringen i elvene fortsatt, og det er sendt ut flomvarsel på gult nivå.

Et slikt varsel er foreløpig ikke sendt ut i Sør-Norge, men fjellene er følsomme for endringer i nedbør og temperatur.

–Vi har ikke glemt snøen i sør heller, og følger situasjonen og snøsmeltingen i Sør-Norge med argusøyne, forteller hydrolog Heidi Bache Stranden i NVE.

Kraftige østlandsbyger

Innbyggere i Buskerud, Telemark, Vestfold og Aust-Agder slipper heller ikke unna, selv om snøsmelting i fjellene ikke er hovedtrusselen der.

Kraftig regnvær ventes på Østlandet fredag kveld og natt til lørdag, og der bygene treffer klan det ventes lokale oversvømmelser og problemer med overvann. NVE har derfor sendt ut varsel på gult nivå for deler av de aktuelle fylkene.

I forbindelse med nedbør og snøsmelting ventes også økt fare for jordskred. Det er sendt ut varsel på oransje nivå både i områdene som rammes av det kraftige regnværet på Østlandet, og i områdene i Nord som kan vente flom som følge av snøsmelting.